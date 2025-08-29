Domenica ultima apertura estiva dei musei di Robilante

Domenica 31 agosto 2025 (con orario 10:00-12:00) i musei di Robilante (Fisarmonica ed il Mu.s.Com -Museo del suono) è prevista l’ultima apertura estiva dei musei robilantesi.

Un’occasione unica per i numerosi turisti ancora presenti in Valle Vermenagna per scoprire le tante curiosità che racchiudono: apprendere come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo della Fisarmonica, oppure conoscere in maniera semplice e concreta le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com).

Per informazioni: Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394, sito internet https://www.museofisarmonica.com/ - Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673; Facebook Mu.S.Com





