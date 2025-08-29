Valle Maira, il Torneo dei Ceppi fa il pieno: 200 atleti e un albero di Natale in piena estate [FOTOGALLERY]

Si è appena conclusa in Valle Maira la quarta edizione del Torneo dei Ceppi, organizzata dalla Pro Loco di Prazzo in collaborazione con il Comune, che si è svolta presso il campo sportivo di Prazzo Inferiore nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 agosto. Quest’anno l’evento ha visto sfidarsi 20 squadre nel Beach Volley e 14 squadre nel Calcio a 5, registrando un record assoluto di iscritti con quasi 200 partecipanti.

Non solo sport nella 5 giorni di festa a Prazzo, sabato sera infatti è stato all’insegna della convivialità: cena per i partecipanti e, a seguire, DJ set con Fede Muse Dj in consolle. Domenica, dopo le premiazioni dei due tornei, quello di Beach vinto dai Pasamelo Loco e quello di Calcetto da Ferrari Costruzioni, si è tenuta la cena e, a chiudere la giornata, un coinvolgente e divertente momento di karaoke con Lallo Sax, che si è esibito anche in alcuni assoli affiancato dal DJ.

Dopo la giornata di riposo di lunedì, martedì sera è andato in scena il Ceppi Movie: il campo sportivo si è trasformato in un gigantesco cinema a cielo aperto e oltre 100 persone si sono aggregate per la proiezione di Top Gun Maverick sotto le stelle.

La giornata di mercoledì è stata dedicata al Ceppi Trekking: un nutrito gruppo di persone di tutte le età ha seguito la guida geologico-naturalistica Enrico Collo in una camminata didattica nella zona della Gardetta. Durante l’escursione sono state mostrate impronte di dinosauro, pietre e atmosfere stellari.

L’evento si è concluso giovedì 14 con la Ceppi Night. Prima la cena, anche quest’ultima servita direttamente al campo dal ristorante Serpul di Prazzo, e poi la musica di DJ Muse che ha accompagnato i partecipanti fino alle prime luci dell’alba. Verso la mezza notte, il comune ha deciso poi di accendere il grande albero di Natale: un abete bianco alto ben 35 metri. Centinaia di persone, incuriosite e festanti, si sono radunate per ammirarlo, aggiungendo un tocco speciale alla serata. Un modo per sensibilizzare a vivere il paese anche in inverno.





Per rimanere aggiornati su tutte le novità e vedere tutte le foto e i video dell’evento potete seguire la pagina Instagram https://www.instagram.com/torneo_dei_ceppi/.