La Lega alle pendici del Monviso, Bergesio e Calderoli: "Al Governo tanti risultati, ora avanti con l'autonomia differenziata"

Sabato 30 agosto si è tenuto a Pian del Re l'annuale ritrovo della Lega alle pendici del Monviso. Una giornata caratterizzata dalla partecipazione di numerosi amministratori e dagli interventi politici di consiglieri regionali e onorevoli.

"Come ogni anno il Monviso rappresenta per noi un momento per fare il punto sulle battaglie del prossimo autunno - ha commentato il Segretario Provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio -. Come Lega in questo ultimo anno di Governo abbiamo portato tanti risultati per la nostra Provincia, partendo dall'apertura del Colle di Tenda, al completamento dei lavori dell'autostrada Asti-Cuneo, fino ad arrivare al finanziamento della tangenziale di Mondovì e della variante di Demonte. A livello territoriale siamo stati inoltre impegnati nell'amministrazione di numerosi Comuni della Granda e proprio da Pian del Re vogliamo rilanciare il nostro impegno in vista delle prossime elezioni provinciali delle quali saremo sicuramente protagonisti".

"Un ringraziamento va a tutti i militanti che hanno collaborato nell'organizzazione dell'evento - ha proseguito il Vicesegretario regionale Paolo Demarchi -. Come Lega siamo costantemente presenti sul territorio e invitiamo a contattarci chi fosse interessato a partecipare alla prossima trasferta che organizzeremo per Pontida domenica 21 settembre".

Tanti i politici che hanno partecipato all'iniziativa, che ha avuto due ospiti di eccezione: l'onorevole Riccardo Molinari e il Ministro Roberto Calderoli. "Come ogni anno ci teniamo a riproporre questo ritrovo che rappresenta per noi l'emblema di tante battaglie che ci hanno portato ad ottenere con questo Governo l'autonomia differenziata - ha commentato il Segretario regionale Onorevole Riccardo Molinari -. Un punto del programma su cui continuiamo a lavorare attraverso la definizione dei lep e che intendiamo portare a compimento entro la fine della legislatura. Un grazie va a tutta la Lega cuneese che si adopera sul territorio e che ogni anno ripropone questo ritrovo alle sorgenti del Po".

"Ritornare a Pian del Re - ha continuato il Ministro Roberto Calderoli - ripropone in me tanti ricordi di quella che è la storia ormai quarantennale della Lega. Dai ritrovi oceanici del 1996 e dai numerosi risultati raggiunti, passando anche attraverso sconfitte, che non hanno però fatto venire meno in noi la determinazione nel perseguire i nostri obiettivi. Il percorso dell'autonomia non è stato finora semplice e ci vedrà ancora impegnati nei prossimi mesi, così come la ridefinizione degli statuti speciali di regioni quali Trentino Alto Adige, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, ma ciò che non ci mancherà mai è la voglia di far evolvere uno Stato ancora troppo centralista. Da qui quindi vogliamo ulteriormente rilanciare la nostra attività politica in vista del prossimo autunno".