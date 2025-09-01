A Cuneo c'è "Cultura per la scuola": al Rondò dei Talenti una giornata per educatori e insegnanti

Anche quest’anno il Comune di Cuneo organizza una giornata di presentazione dell'offerta didattica erogata alle scuole di ogni ordine grado sul territorio del Comune. In continuità con gli ultimi due anni, la presentazione avverrà secondo la formula open day, un’intera giornata in cui i Servizi Culturali e Ambientali del Comune insieme ad alcune istituzioni culturali cittadine saranno a disposizione di educatori e insegnanti.

"Cultura per la scuola" si svolgerà presso il Rondò dei Talenti (spazio relazioni quarto piano) martedì 9 settembre, dalle 10.00 alle 18.00.

Dalle 10.00 alle 18.00, con orario continuato, saranno allestiti desk informativi con le diverse realtà del territorio e sarà possibile muoversi tra gli stand in un dialogo diretto con gli operatori. L’OPEN DAY è indirizzato a tutti gli educatori e insegnanti dei nidi, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado. Un’opportunità per facilitare il confronto e l’approfondimento, raccogliere materiali e informazioni senza orari prestabiliti o vincoli di tempo.

Per quanto riguarda il Comune di Cuneo saranno presenti la Biblioteca civica e la Biblioteca 0-18, lo Europe Direct, il Museo Civico, il Museo Casa Galimberti, il Parco fluviale Gesso e Stura, il Servizio Parità e Antidiscriminazioni e il Tavolo Cuneo per la Pace. Alla giornata parteciperanno anche alcune delle principali realtà cittadine che propongono un'offerta didattica strutturata: Alliance Française, Compagnia il Melarancio/DispariTeatro, Fondazione Opere Diocesane - Museo diocesano di Cuneo, Fondazione Nuto Revelli, Fondazione Peano, Istituto Storico della Resistenza, NOAU | officina culturale, Associazione Pouiéntes d’oc, PromoCuneo, Associazione Cuadri.

L'accesso è gratuito e senza prenotazione. Educatori e insegnanti interessati potranno richiedere attestato di partecipazione.

Per informazioni: Biblioteca 0-18 di Cuneo, via Santa Croce 6; telefono 0171/444.641; mail bibliotecazerodiciotto@comune.cuneo.it.