A Diano d'Alba una camminata sulle tracce di monsignor Oreste Marengo a 120 anni dalla nascita

Quale dono più grande puoi fare ad una comunità, se non la fede?”. È nel ricordo di monsignor Oreste Marengo, missionario salesiano nato 120 anni fa, che sabato 29 agosto la comunità di Diano d'Alba si è ritrovata per la camminata missionaria “Verso l'altro”.

L'iniziativa, organizzata in occasione del 120° anniversario della nascita di monsignor Marengo, ha portato i partecipanti a camminare per le vie del paese, ricordando un uomo coraggioso e accogliente che ha dedicato la propria vita alle comunità cristiane in India.

La camminata è stata promossa dalla Parrocchia “San Giovanni Battista” di Diano d'Alba, dall'Associazione di volontariato ODV “San Giovanni Battista” – Diano d'Alba, dalla Famiglia Salesiana del Piemonte e dal Centro Missionario Diocesano di Alba. Il ritrovo si è tenuto alle 15 sul sagrato della chiesa parrocchiale, con partenza alle 15.15.

Alle 18.30 è stata celebrata la Santa Messa, presieduta da don Pierluigi Cameroni SDB, Postulatore generale della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Famiglia Salesiana.

La giornata è stata anche occasione per riportare l'esperienza missionaria al presente. Simona, di rientro dalla missione boliviana, ha condiviso con emozione il suo incontro con la comunità di Bolivar, accompagnata dalla missionaria Aurora.

Al termine, la cena dell'amicizia ha concluso la giornata dedicata alla memoria e all'eredità missionaria di monsignor Oreste Marengo.