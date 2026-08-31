A La Morra un sabato per provare lo sport: associazioni e discipline si incontrano in piazza

Non è necessario sapere già quale sport scegliere. Sabato 5 settembre a La Morra si potrà cominciare semplicemente provando, passando da una disciplina all'altra e conoscendo direttamente chi durante l'anno organizza e propone attività sul territorio.

È questo lo spirito di “Sport in Piazza”, l'appuntamento organizzato dal Comune che dalle ore 15 porterà in piazza Vittorio Emanuele associazioni e realtà sportive locali.

Il pomeriggio offrirà la possibilità di conoscere le diverse opportunità per fare attività fisica a La Morra e soprattutto di sperimentare diverse discipline, trasformando l'appuntamento anche in un'occasione per chi è alla ricerca di uno sport da iniziare.

La proposta non è rivolta soltanto a bambini e ragazzi. L'invito degli organizzatori abbraccia tutte le generazioni, dai più piccoli agli adulti: “Che tu abbia 0 o 99 anni, metti le scarpe da ginnastica e vieni a costruire il tuo benessere!”.

Accanto alla possibilità di provare le attività, “Sport in Piazza” sarà quindi un momento per incontrare le associazioni, stare insieme e conoscere più da vicino le possibilità offerte dal territorio per mantenersi attivi.

L'appuntamento è sabato 5 settembre, dalle 15, in piazza Vittorio Emanuele a La Morra. Per informazioni: 333 4020507.