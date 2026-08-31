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Attualità | 31 agosto 2026, 18:52

Cuneo, la Polizia di Stato saluta il vicario Saverio Aricò: il dirigente raggiunge il traguardo della pensione

Dopo una carriera iniziata nel 2000, dal 1° ottobre 2024 ricopriva il ruolo di vicario del questore nella Granda. Il messaggio ai giovani agenti: "Lavorate credendoci sempre"

Il dirigente con la questora Minucci

Il dirigente con la questora Minucci

La Polizia di Stato saluta il vicario della Questura di Cuneo, il dottor Saverio Aricò, che raggiunge il traguardo della pensione. Laureato in giurisprudenza nel 1992 e abilitato alla professione forense, Saverio Aricò è entrato in Polizia il 21 marzo 2000.

Nel corso della sua carriera ha guidato da dirigente le squadre mobili di Vercelli e di Savona, per poi assumere nel 2009 la guida dei commissariati distaccati di Alassio e Ventimiglia. Nella città di confine ha gestito in prima linea l'imponente flusso migratorio verso la Francia.

Promosso primo dirigente, ha diretto la Pas (Polizia amministrativa e sociale) della Questura di Torino e successivamente il commissariato di Sanremo, dove si è distinto per la gestione dell'ordine pubblico durante il "Festival di Sanremo".

Il 1° ottobre 2024 è approdato alla Questura di Cuneo, dove conclude la propria carriera rivestendo l'incarico di vicario del questore.

Ai colleghi e ai giovani agenti, il vicario ha voluto lasciare un messaggio d'augurio per il futuro: "Lavorate credendoci sempre. Mettete tutto l’impegno necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati: da questi successi professionali e dal dovere compiuto conseguiranno, di riflesso, anche le giuste soddisfazioni personali".

"Al signor Vicario va il più sentito ringraziamento per la dedizione, il rigore e la professionalità dimostrati ogni giorno.  Buona pensione e ad maiora!", scrivono dalla Questura cuneese.

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