"Piasco Arena", un nuovo spazio per lo sport nel paese della valle Varaita

Piasco inaugura 'Piasco Arena', il nuovo spazio pensato dall'Amministrazione comunale per unire sport, giovani e socialità. L'area ospita un nuovo campo da basket 3x3 e una zona attrezzata per il Calisthenics (zona attrezzata chi lo desidera può allenarsi all'aperto e gratuitamente). insieme a tavoli e panchine destinati a favorire l'incontro e la socializzazione tra ragazzi, famiglie e cittadini. Un progetto che punta così a trasformare lo spazio in un vero punto di aggregazione, dove praticare sport, stare insieme e vivere il tempo libero all'aria aperta. L'inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 11 settembre alle 17, con la presentazione della nuova struttura alla cittadinanza.

"Piasco Arena nasce dalla volontà di creare uno spazio che sia innanzitutto dei nostri giovani – sottolineano i Consiglieri comunali Marco Fina e Caterina Ferrato –. Un luogo dove poter fare sport, ma anche semplicemente incontrarsi, stare insieme e vivere il proprio paese. Crediamo che mettere a disposizione spazi belli, accessibili e sicuri per i ragazzi significhi investire concretamente nel futuro della nostra comunità".

La giornata proseguirà alle 18 in centro paese con l'Aperfiit, iniziativa che porterà sport, associazioni e convivialità nelle vie e nelle piazze di Piasco.

In particolare, via Umberto, piazza Biandrate, piazza T. Rosso e piazza Martiri della Liberazione saranno animate dalla presenza di diverse associazioni sportive, che presenteranno le proprie attività e permetteranno a cittadini e visitatori di cimentarsi direttamente nelle diverse discipline (corsa, pallavolo, basket, roller, bocce, braccio di ferro, ciclismo).

Accanto allo sport ci sarà spazio anche per la gastronomia e per la valorizzazione delle attività locali: bar ed esercenti del paese proporranno infatti piatti e specialità da gustare durante la serata, creando un'occasione di incontro e di festa nel cuore di Piasco.

"L'inaugurazione della Piasco Arena e l'Aperfiit – afferma la sindaca Stefania Dalmasso - rappresentano così due momenti di una stessa giornata, pensata per valorizzare lo sport come strumento di aggregazione e, allo stesso tempo, rafforzare il legame tra giovani, associazioni, attività commerciali e comunità. L'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare all'inaugurazione e alla serata, per vivere insieme questo nuovo spazio e dare il via a una nuova stagione di sport e socialità a Piasco".



