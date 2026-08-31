A Revello e Rifreddo tre appuntamenti per sport e giovani

Sport, aggregazione e voglia di stare insieme: sono questi gli ingredienti dei tre appuntamenti in programma nel mese di settembre tra Revello e Rifreddo, rivolti a giovani e ragazzi del territorio.

Le iniziative rientrano nel progetto "ContaminAzioni", realizzato nell'ambito del bando regionale dedicato alle politiche giovanili, con il Comune di Saluzzo capofila e il Comune di Revello partner di progetto, insieme ad altri Comuni e realtà del territorio. Il progetto punta a creare occasioni di incontro, partecipazione e socializzazione, utilizzando anche lo sport come strumento per coinvolgere le nuove generazioni.

Il primo appuntamento è in programma sabato 5 settembre a Revello, con una vera e propria maratona dedicata al padel. Dalle 14 alle 2 di notte, presso il campo di padel di via Italia 61, i giovani con più di 18 anni potranno partecipare a "12 ore di padel", organizzato in collaborazione con Movi Padel. La formula prevede squadre libere maschili e femminili, con un massimo di tre persone per squadra, una fase a gironi e successiva eliminazione, garantendo tre partite a ogni squadra. Le iscrizioni sono aperte fino a un massimo di 12 squadre.

Il secondo appuntamento si sposterà a Rifreddo, mercoledì 9 settembre, dove dalle 17 alle 22, presso il campo di beach volley di via della Palestra 6, sarà protagonista il binomio sport e convivialità con "Beach Volley & Pizza: niente di meglio!". La serata è rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 19 anni e proporrà un momento di sport e divertimento, seguito da una pizza tutti insieme.

A chiudere il programma sarà lunedì 14 settembre, nuovamente a Revello, con "Calcio e pizza: la combo perfetta!". Dalle 20.30 alle 22, il campo sintetico di via Italia 61 ospiterà una serata dedicata ai giovani tra i 15 e i 30 anni, realizzata in collaborazione con l'Associazione Makala. Anche in questo caso calcio e convivialità saranno gli ingredienti di una serata pensata per favorire l'incontro e la socializzazione.

Tre appuntamenti diversi per età e attività, ma accomunati dallo stesso obiettivo: offrire ai giovani occasioni concrete per incontrarsi, divertirsi e vivere il territorio, attraverso attività semplici, inclusive e partecipate.

L'iniziativa conferma inoltre l'importanza della collaborazione tra Comuni, associazioni e realtà giovanili, mettendo in rete competenze e spazi del territorio per costruire nuove opportunità di partecipazione per le giovani generazioni.

Per informazioni e iscrizioni è possibile fare riferimento ai contatti e ai QR code indicati nelle locandine dei singoli appuntamenti. Per ulteriori informazioni, si può contattare il numero 347- 7410078 (Andrea – dei Giovani di Turno).