Dal 4 al 6 settembre torna il "Trofeo Balocco Crf Città di Fossano": "Lo sport abbatte le barriere culturali"

La città degli Acaja si prepara ad accogliere la nuova edizione del "Trofeo Balocco Crf Città di Fossano", in programma nei giorni di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre.

La manifestazione, riservata a ragazzi Under 13 e aperto da quest'anno anche alle giovani calciatrici ( leggi qui ) vede la stretta collaborazione tra il Fossano Calcio e la storica azienda dolciaria locale.

In vista del torneo, l'assessore con delega alle Pari Opportunità Cinzia Cuzzilla e la presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fossano Anna Mantini, insieme a tutti i componenti dell'organismo comunale, hanno inteso esprimere il proprio plauso agli organizzatori e all'amministratrice delegata dell'azienda, Diletta Balocco.

"Desideriamo esprimere il nostro più sincero e sentito ringraziamento alla società del Fossano Calcio e alla ditta Balocco, nella persona della sua amministratrice delegata dottoressa Diletta Balocco, per la straordinaria organizzazione del 'Trofeo Balocco' – hanno sottolineato in una nota congiunta Cinzia Cuzzilla e Anna Mantini –. Questa manifestazione rappresenta molto più di un appuntamento sportivo: è un segnale concreto e di grande valore per il nostro territorio. Offrire uno spazio così importante e visibile alle giovani calciatrici significa abbattere barriere culturali ancora radicate".

Le rappresentanti dell'Amministrazione e della Commissione hanno poi ribadito il valore sociale della disciplina sportiva.

"Crediamo fermamente che lo sport sia una palestra di vita fondamentale per insegnare che il talento non ha genere – hanno concluso Cinzia Cuzzilla e Anna Mantini –. Veder scendere in campo queste ragazze con passione, grinta e determinazione è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Grazie di cuore agli organizzatori, agli sponsor, alle famiglie e, soprattutto, a tutte le atlete che animeranno questo meraviglioso weekend di sport".