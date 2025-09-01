Bene Vagienna: il nuovo campo di beach volley è realtà

“È un grande piacere inaugurare il nuovo campo di beach volley, un ulteriore tassello che completa l'area sportiva rinnovata di Papa Giovanni XXIII. Questo progetto è stato reso possibile grazie al contributo fondamentale del Comune, di Bene Banca e della Fondazione CRC Cassa di Risparmio di Cuneo, ai quali esprimiamo la nostra più sincera gratitudine”.

Queste le parole del sindaco Claudio Ambrogio dopo l'annuncio di ieri pomeriggio, domenica 31 agosto, del nuovo terreno di gioco dedicato ai pallavolisti di Bene Vagienna e dei dintorni.

Ancora Ambrogio: “Dopo il successo dell'inaugurazione del nuovo campo da calcio in sintetico lo scorso giugno, abbiamo l'onore di presentare al pubblico un nuovo spazio dedicato agli appassionati di questo sport. Il campo di beach volley sarà intitolato a Nico Torta, storico presidente del volley a Bene Vagienna, la cui passione e dedizione hanno lasciato un'impronta indelebile nella nostra comunità"

Il sindaco conclude: "Siamo particolarmente orgogliosi di come questo progetto sia stato realizzato in tempi record, segno della determinazione e dell'impegno di tutti coloro che vi hanno lavorato. Questo nuovo spazio di gioco rappresenta un'importante aggiunta alle nostre infrastrutture sportive e offrirà nuove opportunità per praticare lo sport e divertirsi. Desidero ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. La nostra comunità è più ricca di un nuovo spazio, nel quale i giovani e gli adulti potranno vivere il beach volley e crescere insieme”.