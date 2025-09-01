Verso Cheese 2025: l'Università di Scienze Gastronomiche si fa in quattro

Per l’Università di Pollenzo, Cheese (19-22 settembre 2025) rappresenta un momento di fervore di attività e di incontro, sia con le nuove matricole italiane e internazionali che stanno iniziando il loro percorso di studi, che con tutti coloro che vogliono conoscere da vicino le caratteristiche peculiari dell’ateneo.

Nei 4 giorni dell’ormai storica manifestazione dedicata al mondo dei formaggi organizzata da Slow Food, l’UNISG ne è parte integrante e dinamica e quest’anno possiamo dire che si farà in quattro.

Spieghiamoci meglio: cosa significa?

Vuol dire che durante Cheese l’UNISG è presente a Bra, nella zona espositiva di Piazza Spreitenbach dove vi saranno due spazi dedicati a innumerevoli attività: lo stand, che ospita incontri, degustazioni, conferenze, laboratori con docenti, studenti, esperti, produttori e aziende del network UNISG e non solo; e il Lab Mobile, inaugurato con grande successo a Terra Madre 2024, ossia la sede “nomade” dei laboratori scientifici UNISG (Sensory, Behavior and Cognition Lab e Pollenzo Food Lab), dove si svolgeranno attività esperienziali, sensoriali e innovative. Nel contempo anche Pollenzo si anima con visite gratuite all’UNISG per far conoscere l’offerta didattica e visitare la struttura con la sua biblioteca, i laboratori e le aule didattiche e con Workshop con cene e pranzo al Pollenzo Food Lab.

Ecco nel dettaglio che cosa succede nelle diverse postazioni.

A BRA

NELLO STAND UNISG

Le giornate si aprono con un appuntamento fisso, da venerdì 19 a lunedì 22, ossia la “Colazione con i produttori Alumni UNISG”, a base di pane, burro, marmellate, cioccolato, tisane, caffè e molte altre specialità provenienti da aziende e realtà artigianali create da ex studenti UNISG.

II programma dettagliato – disponibile sul sito UNISG – si dipana ogni giorno tra proposte differenziate e ricche: laboratori, degustazioni, incontri, UNISG Talk, testimonianze.

Vediamo, giorno per giorno, alcuni degli appuntamenti.

Quest’anno alcuni ospiti di eccezione caratterizzano le giornate di UNISG a Cheese: venerdì 19 settembre alle 16 Carlo Cracco, partendo dalla sua ultratrentennale esperienza di chef, racconta l’importanza dell’attività dell’azienda agricola che conduce con la moglie; mentre sabato 20 settembre, alle 16,15 sarà Omar Pedrini, fondatore dei Timoria, chitarrista e autore che da anni si divide tra musica e campagna, in val di Chiana, ad intrattenerci con una chiacchierata attraverso quarant’anni di rock, album indimenticabili e cibo.

Ancora sabato 20 settembre tornano gli UNISG Talk, pillole di mezz’ora di temi di attualità sulle scienze gastronomiche, tra divulgazione e scienza, con i docenti e ricercatori UNISG. Alle 12:30, “Una questione di qualità: DOP e IGP, fra vecchi problemi e nuove prospettive”, con il prof. Lorenzo Bairati, e a seguire alle 14:00, “Caldo e piccante da morire: Il cibo nell’Africa Orientale Italiana, 1935-1941” con il prof. Simone Cinotto.

Ovviamente i formaggi avranno un palcoscenico d’onore.

Venerdì 19 settembre alle 19:00 con l’Aperitivo con i produttori: Roccaverano DOP e Alta Langa DOCG, il Roccaverano, formaggio a pasta morbida prodotto con latte di capra crudo intero in purezza, viene abbinato ad una selezione di spumanti metodo classico millesimati.

Sabato 20 settembre alle 15 tocca a “Il Re dei formaggi italiani, il Parmigiano Reggiano: degustazione guidata con Montanari & Gruzza”, con l’apertura dal vivo di una forma intera, guidata da un tagliatore esperto.

Domenica 21 settembre alle 11, appuntamento con “Abbinamenti Perfetti: Formaggi a Crosta Naturale e Condimenti”, con l’alumna UNISG Hannah Morrow, gastronoma ed esperta di formaggi, per un coinvolgente workshop sugli abbinamenti tra formaggi a crosta naturale e condimenti e salse locali.

A seguire, alle 17,30 è la volta di “Ol Minadùr: il formaggio stagionato nelle miniere di Dossena, cuore di una montagna che si rigenera”: tra le montagne di Dossena, in Val Brembana, la stagionatura nelle antiche miniere è molto più di una tecnica: è una scelta concreta per fare impresa partendo da ciò che il territorio offre.

Infine lunedì 22 settembre alle 11 ecco i sapori di “Un posto magico: cascina Lagoscuro”, un’antica fattoria di corte gestita dal 1990 dalla famiglia Grasselli a Stagno Lombardo, dove negli anni, grazie a Luca, alumno UNISG, l’azienda agricola e il caseificio hanno visto lo sviluppo di nuovi progetti.

NEL LAB MOBILE

Ogni pomeriggio in orari variabili, e ad accesso libero e continuo, presso il Lab Mobile viene ricreato un mini laboratorio dove di volta in volta si affrontano esperienze multisensoriali e si verrà guidati dai giovani ricercatori UNISG alla scoperta di come forma, colore, texture, suono, sono anche componenti essenziali del sapore percepito, oppure si potrà partecipare ad un percorso con dimostrazione e assaggio di alcuni prodotti ricavati da scarti vegetali come bucce e foglie e trasformati in aceti, brodi vegetali o insaporitori naturali.

Ma non solo: sabato 20 settembre il Lab ospita uno show cooking in collaborazione con la chef Ester Azzola, che preparerà un piatto unico utilizzando gli ingredienti prodotti dai nostri ex studenti ‘made in Milano’; domenica 21, alle 19, Emporio Vegetale con Giorgia Chiodi Latini, ex studentessa membro dell’Associazione Alumni UNISG, presenta Booco, il panino 100% vegetale, con ingredienti usati in tutta la loro interezza — radici, foglie, bucce comprese.

Lunedì 22 settembre infine, alle 12 si va alla scoperta dei segreti del riso biodinamico con Marcello Travenzoli, ex studente e membro dell’Associazione Alumni UNISG, e i prodotti di Corte Raffetta, dove nasce l’unico riso Vialone nano da agricoltura biodinamica certificato in tutta Italia, con show cooking e degustazione del celebre riso alla pilota, piatto simbolo della tradizione mantovana.

A POLLENZO

Workshop con cene e pranzo al Food Lab

In occasione di Cheese il Pollenzo Food Lab ospiterà 3 workshop dedicati al mondo delle trasformazioni gastronomiche.

Venerdì 19 settembre si inizia con “Zen to Zest: Workshop e cena di cucina vegetariana coreana”, a cura di Suhyun Yu e SeungBin Eun, due studentesse UNISG.

Sabato 20 settembre è la volta del “Workshop e cena di cucina casalinga cinese”, condotto dall’alumna UNISG Tingting Zhang, titolare del Tingting’s Table, ex chef del Pumata Corsica.

Infine, domenica 21 settembre, l’appuntamento è con il “Workshop e pranzo di cucina indiana”, condotto da due studenti UNISG con esperienza di cucina nel loro paese, Vinayak Agrawal e Sangeeth Thevilakath.



La conferenza “+Api. Un’alleanza per la Biodiversità”

Con Filiera Futura e Fondazione CRC, insieme a Fondazione Agrion e all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, lunedì 22 settembre alle 15 si racconta l’evoluzione del progetto “+Api. Oasi fiorite per la biodiversità”, che ha promosso la creazione di oasi fiorite in tutta Italia. In questa occasione, si terrà inoltre la premiazione dei vincitori del contest nazionale + Api 2025 e una visita guidata all’Oasi perenne presso l’orto didattico dell’Università di Pollenzo. L’evento è aperto su prenotazione.

Visite all’ateneo

Per i visitatori di Cheese, sarà possibile cogliere l’occasione per visitare il campus, con la sua ricca biblioteca, il Sensory, Behavior and Cognition Lab, il Food Lab e le aule, situate negli edifici storici dell’Agenzia e di Cascina Albertina.

Le visite del Campus sono sia in lingua italiana che inglese, su prenotazione e gratuite: venerdì 19, sabato 20 e lunedì 22 settembre il mattino alle 11 e il pomeriggio alle 16.