A Bra rinasce Dedalus, il circolo FdI: "Ai promotori della rassegna auguri di buon lavoro e di grande e meritato successo"

Il Circolo braidese di Fratelli d’Italia porge le più vive e sincere congratulazioni alla Fondazione Piero Fraire per l’impegno profuso, in collaborazione con la Città di Bra, per la rinascita di Dedalus – che si terrà a Bra dall’8 settembre al 2 novembre a palazzo Mathis – rassegna biennale dedicata al design, di rilievo internazionale, nata nel 1987 in seno ad Abet Laminati, che per nove edizioni consecutive ha costituito un significativo e importantissimo momento di confronto tra Design, Industria, Comunicazione e Cultura.

A partire dal 1998 Dedalus si arricchì dell’istituzione del premio Dedalus per il Design Europeo e negli anni ha saputo ritagliarsi il proprio spazio nel panorama culturale, trattando di volta in volta e con modalità aperte la divulgazione di argomenti di avanguardia, talvolta anche anticipando i tempi. Agli organizzatori della rassegna, che ritorna nel panorama culturale cittadino dopo oltre vent’anni, i migliori auguri di buon lavoro e di grande e meritato successo.