A Peveragno al via il corso di disegno creativo con la Compagnia del Birùn

Con settembre ricominciano i corsi e i laboratori organizzati dalla Compagnia del Birùn.

Si inizia lunedì 15 settembre alle ore 18.00 presso il Salone del Centro Culturale Ambrosino a Peveragno con la presentazione del corso di DISEGNO CREATIVO a cura dell'insegnante Laura Neirotti. Il corso si propone di offrire attraverso il disegno un percorso di crescita e benessere personale stimolando la creatività, la concentrazione e le capacità di osservazione e di analisi.

La presentazione è libera e gratuita ed è rivolta a tutti/e gli/le artisti/e di ogni età che ancora non sanno (o non credono) di esserlo. Per prenotazioni e info 3348966480 (Simona)