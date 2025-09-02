 / Attualità

Attualità | 02 settembre 2025, 16:40

A Peveragno al via il corso di disegno creativo con la Compagnia del Birùn

Si inizierà lunedì 15 settembre. Il laboratorio, tenuto da Laura Neirotti, si terrà al Centro Culturale Ambrosino

Con settembre ricominciano i corsi e i laboratori organizzati dalla Compagnia del Birùn. 

Si inizia lunedì 15 settembre alle ore 18.00 presso il Salone del Centro Culturale Ambrosino a Peveragno con la presentazione del corso di DISEGNO CREATIVO a cura dell'insegnante Laura Neirotti. Il corso si propone di offrire attraverso il disegno un percorso di crescita e benessere personale stimolando la creatività, la concentrazione e le capacità di osservazione e di analisi. 

La presentazione è libera e gratuita ed è rivolta a tutti/e gli/le artisti/e di ogni età che ancora non sanno (o non credono) di esserlo. Per prenotazioni e info 3348966480 (Simona) 

c.s.

