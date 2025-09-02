Porte aperte all’Istituto Musicale A. Vivaldi di Busca

Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 15.30, l’Istituto musicale A. Vivaldi organizza un pomeriggio a porte aperte per conoscere le proposte in vista dell’avvio del prossimo a.s. 2025/26.



L’Open Day è l’occasione per incontrare i docenti e scoprire l’ampia offerta di progetti formativi pensati per tutte le età: dai 3 ai 6 anni laboratorio di Gioco Musica che unisce gioco e prime esperienze ritmico-sonore, dai 7 anni pacchetti di lezioni individuali di strumento (pianoforte, violino, chitarra, flauto, clarinetto, sassofono, violoncello, contrabbasso, fisarmonica) e corsi collettivi di ritmica, vocalità e solfeggio.

Non mancheranno percorsi di orchestra, musica d’insieme, corsi di canto moderno e lirico. Proposte su misura anche per adulti. Gli insegnanti qualificati accompagneranno gli allievi passo a passo, stimolando le loro potenzialità e portandoli ad esibirsi a fine anno in saggi e concerti che diventano veri e propri eventi musicali.





“Per il quinto anno consecutivo l’offerta didattica e culturale sarà affidata alla prestigiosa Fondazione Academia Montis Regalis di Mondovì che, con il sostegno del Comune, propone programmi pensati per garantire una educazione musicale di alto livello, capace di accompagnare gli studenti dalla formazione di base fino all’accesso ai corsi accademici dei conservatori italiani – spiega l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso -. Grazie alla particolare attenzione rivolta ai più piccoli, il civico musicale Vivaldi rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale per le famiglie del territorio”.