Festa della Madonnina di San Nazario: annullata la tradizionale polentata del 6 settembre 2025

NARZOLE (CN) – La Festa della Madonnina di San Nazario subirà una variazione di programma. A causa di un grave malore che ha colpito una borghigiana, da sempre molto attiva nell’organizzazione dell’evento, il comitato ha deciso di annullare la tradizionale polentata prevista per sabato 6 settembre 2025.

Il calendario della manifestazione sarà quindi il seguente:

Sabato 6 settembre, ore 20.30: Santa Messa e, a seguire, l’accensione del tradizionale falò.

Domenica 7 settembre, ore 10.30: Santa Messa in onore della Madonna.

Gli organizzatori, esprimendo vicinanza e auguri di pronta guarigione alla concittadina colpita da malore, danno appuntamento alla comunità e ai visitatori all’anno prossimo, con la speranza di poter festeggiare insieme il ritorno della polentata.

La Festa della Madonnina di San Nazario a Narzole resta un appuntamento di fede e tradizione molto sentito, capace di unire residenti e ospiti in momenti di spiritualità e comunità.