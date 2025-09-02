 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 02 settembre 2025, 07:38

Bra, il 13 settembre è tempo di “Coloriamo la città”, per un esempio di cittadinanza attiva

Volontarie e volontari all’opera dalle ore 8, presso la pista da ballo di viale Madonna dei Fiori

Il frutto di un intervento di riverniciatura ad opera di Giovanni Botta

Il frutto di un intervento di riverniciatura ad opera di Giovanni Botta

La cura e la dedizione verso gli angoli di vita della propria città non conosce ferie estive.

Sabato 13 settembre è di scena a Bra “Coloriamo la città”, un esempio di cittadinanza attiva portato da volontarie e volontari, che saranno all’opera dalle ore 8, presso la pista da ballo di viale Madonna dei Fiori.

L’iniziativa è inserita nel cartellone della festa dell’Unità 2025 della Granda e rappresenta non solo un’opera di pulizia, ma un modo per creare relazioni e per sperimentare un’inclusione sociale più forte. Serviranno solo vestiti idonei, pennelli e vernici, oltre a tanto entusiasmo.

E anche se il lavoro, inizialmente previsto per sabato 30 agosto, è dovuto slittare a causa della pioggia, ci ha pensato Giovanni Botta a dare l’ennesima prova di sensibilità al bene comune, attraverso una serie di interventi di riverniciatura che hanno interessato l’area giochi e altri spazi pubblici sul viale della Madonna dei Fiori.

Segno evidente che il desiderio di vivere in una città pulita e vivibile, non passa attraverso rivoluzioni da tastiera, ma da piccoli gesti di responsabilità concreta. E scusate se è poco!

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium