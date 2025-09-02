Bra, il 13 settembre è tempo di “Coloriamo la città”, per un esempio di cittadinanza attiva

La cura e la dedizione verso gli angoli di vita della propria città non conosce ferie estive.

Sabato 13 settembre è di scena a Bra “Coloriamo la città”, un esempio di cittadinanza attiva portato da volontarie e volontari, che saranno all’opera dalle ore 8, presso la pista da ballo di viale Madonna dei Fiori.

L’iniziativa è inserita nel cartellone della festa dell’Unità 2025 della Granda e rappresenta non solo un’opera di pulizia, ma un modo per creare relazioni e per sperimentare un’inclusione sociale più forte. Serviranno solo vestiti idonei, pennelli e vernici, oltre a tanto entusiasmo.

E anche se il lavoro, inizialmente previsto per sabato 30 agosto, è dovuto slittare a causa della pioggia, ci ha pensato Giovanni Botta a dare l’ennesima prova di sensibilità al bene comune, attraverso una serie di interventi di riverniciatura che hanno interessato l’area giochi e altri spazi pubblici sul viale della Madonna dei Fiori.

Segno evidente che il desiderio di vivere in una città pulita e vivibile, non passa attraverso rivoluzioni da tastiera, ma da piccoli gesti di responsabilità concreta. E scusate se è poco!