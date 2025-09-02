Busca si prepara per la 10ª edizione della Fitwalking Solidale

In attesa della 10ª edizione della Fitwalking Solidale, la città di Busca si anima con una divertente iniziativa, pensata per coinvolgere tutte le età tra gioco, gusto e musica.



Sabato 13 settembre 2025, la Pro Loco Busca 360° organizza Scatta al Tesoro, una divertente caccia al tesoro fotografica per le vie del centro. Ritrovo e partenza alle ore 17.45 in Piazza della Rossa: armatevi di fotocamera o smartphone: ogni tappa sarà una sorpresa e, per i vincitori, il premio finale sarà… un vero tesoro! Alle 19.30 premiazione dei vincitori della canzone della Fitwalking.

A seguire, nella stessa piazza, sarà servita una gustosa polentata preparata dal Gruppo ANA di Busca – Sezione di Cuneo. Prenotando in anticipo tramite QR code il costo è di 7 euro, mentre la sera stessa sarà 8 euro, fino a esaurimento porzioni. La serata si concluderà in musica con il live di Elia One Man Band, artista della band Emily la Chatte, per un finale energico e coinvolgente!





"Quest’anno l’attesa della Fitwalking Solidale sarà animata da un evento speciale organizzato dalla Pro Loco Busca 360° che, dopo il suo primo successo con l’Antilia Cup, propone una coinvolgente caccia al tesoro fotografica pensata per giovani e famiglie – commenta l’assessore al Volontariato Bruno Olivero –. Nel corso della serata premieremo anche i vincitori del concorso per la nuova canzone della Fitwalking, scritta dai bambini e dedicata alla nostra passeggiata solidale".