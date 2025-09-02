Mongolia: immagini e storie di viaggio in biblioteca a Chiusa di Pesio

Venerdì 5 settembre alle 21, la Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di via Turbiglio 1 a Chiusa di Pesio ospita “Mongolia”, una serata dedicata alla condivisione di aneddoti ed esperienze vissute durante il recente viaggio di un gruppo di giovani chiusani e cuneesi: Francesco, Luca, Nicolò, Paolo e Pietro.

Partiti da Ulan Bator, hanno attraversato la Mongolia tra steppe silenziose, deserti, canyon, monasteri e montagne, affrontando sfide logistiche, ma anche vivendo incontri autentici con la popolazione locale, ancora fortemente legata alla tradizione nomade. Tra i momenti più significativi, l’incontro con Padre Daniele, missionario della Consolata e superiore della Certosa di Pesio fino al 2024.

Il viaggio si è concluso con la partecipazione al Naadam, la festa nazionale più importante del Paese che celebra l’anniversario della rivoluzione del 1921 e richiama a Ulaanbaatar centinaia di migliaia di mongoli provenienti da tutte le aimag (regioni), insieme a numerosi turisti da tutto il mondo.

Attraverso racconti, immagini e video, la serata offrirà l’occasione di scoprire una nazione ancora profondamente ancorata alle proprie radici.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, è organizzata in collaborazione con l’Ecomuseo dei Certosini in Valle Pesio e il Comune di Chiusa di Pesio.



