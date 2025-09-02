Torna a Bra l’appuntamento con Sport in piazza

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con “Sport in piazza”, la più importante vetrina dell’offerta sportiva proposta dalle associazioni del territorio che offrirà a grandi e piccini la possibilità di scoprire e sperimentare in prima persona le diverse discipline sportive. Quest’anno la manifestazione si terrà domenica 14 settembre 2025 e come di consueto avrà come teatro gli impianti sportivi del Parco Atleti Azzurri d’Italia, in viale Madonna dei Fiori.

In realtà la giornata prenderà avvio alle 9,30 circa con il ritrovo in piazza Caduti per la Libertà, da dove partirà il corteo diretto agli impianti sportivi. Quindi, a partire dalle 10 e per tutta la giornata, presso il Parco Atleti Azzurri d’Italia saranno presenti gli stand di ben 36 associazioni sportive cittadine, che coinvolgeranno il pubblico presente in dimostrazioni e prove nelle diverse discipline. Si va dagli sport tradizionali come calcio, basket, pallavolo, tennis e atletica, alle discipline in cui le squadre braidesi eccellono a livello nazionale ed internazionale (hockey su prato e twirling, tanto per citarne alcuni), senza dimenticare pallapugno, arrampicata, scherma, triathlon, arti marziali o gli sport “della mente” come gli scacchi e la dama.

Anche quest’anno, ad accompagnare la nuova edizione di “Sport in piazza” ci sarà l’intrattenimento musicale di Radio Bra on the Rocks, che si occuperà di intervistare giovani campioni delle diverse discipline sportive. Confermata inoltre la possibilità per i giovani partecipanti di vincere tre bellissimi premi, estratti a sorte tra tutti gli Under 18 che avranno sperimentato almeno 10 sport differenti: in palio una bicicletta BMX, un monopattino e uno skateboard.

L’evento, ovviamente, è aperto a tutti ed è gratuito.