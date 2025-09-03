Acque rosse nella bealera tra Cervasca e Cuneo: individuato il responsabile, sarà sanzionato

Nella serata di lunedì 1° settembre è stata segnalata un'anomala colorazione rossastra nelle acque della bealera irrigua lungo via Bisalta e via del Corno tra i comuni di Cervasca e Cuneo.

Arpa Piemonte ha provveduto a effettuare un sopralluogo nell’immediatezza della segnalazione effettuando un campione di acque, di carattere conoscitivo, per accertare la natura dell’alterazione e la potenziale provenienza.

In base alle analisi effettuate dal Laboratorio di Arpa Piemonte e degli ulteriori accertamenti svolti dal personale tecnico dell'Agenzia, è stato possibile risalire al responsabile dell’accaduto che sarà sottoposto alle sanzioni previste per legge e tenuto al tempestivo ripristino della bealera, al fine di consentire nuovamente la fruizione delle acque per scopo irriguo.

Fino al ripristino, l’utilizzo delle acque del corpo idrico, a scopo irriguo e per l'abbeveraggio degli animali, è stato interdetto tramite ordinanza del sindaco.

Si precisa che per effettuare gli accertamenti è stato impiegato un colorante organico verde, normalmente utilizzato come tracciante per individuare i percorsi delle acque, il cui effetto è temporaneo.