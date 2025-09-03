“Appropriazioni Indebite”: al Collegio dei Geometri di Cuneo una mostra che sfida il confine tra arte e memoria

Cuneo si prepara ad accogliere una mostra d’arte contemporanea dal titolo evocativo e provocatorio: “Appropriazioni Indebite”. Dal 5 al 23 settembre, negli spazi espositivi del Collegio dei Geometri, saranno protagoniste le opere di due artisti importanti, Livio Brezzo e Maurizio Ovidi, che con le loro creazioni offriranno un’esperienza visiva intensa e stimolante.

L’inaugurazione dell’esposizione è fissata per venerdì 5 settembre alle ore 17.00, mentre la mostra sarà aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00 nei locali di Via San Giovanni Bosco 7h.

“Appropriazioni Indebite” non è solamente un titolo, ma un vero e proprio invito a riflettere sulle dinamiche di riuso, contaminazione e reinterpretazione nelle arti visive. Le opere presentate sono un condensato di materiali eterogenei, texture sovrapposte e suggestioni figurative che si intrecciano con la storia, la memoria e la dimensione emotiva. Brezzo e Ovidi mettono in scena un “duetto artistico” che accoglie ed esalta le differenze di linguaggio, proponendo una narrazione aperta e ricca di spunti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli artisti: Ovidi al numero 366 9248483 e Brezzo al 347 1191185.

Un’occasione da non perdere per gli appassionati d’arte e per chiunque voglia immergersi in un progetto culturale capace di unire tecnica, creatività e riflessione.