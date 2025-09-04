Ad Alba si riqualifica il verde… abbattendo gli alberi

Dalla Sezione di Alba di Italia Nostra riceviamo e pubblichiamo:

Sono in corso lavori di “riqualificazione dell’area verde” ubicata tra via A. Moro e corso Europa ad Alba. Tali opere, che fra l’altro hanno comportato l’abbattimento di alberi nel giardino pubblico, hanno suscitato polemiche che sono apparse sui social ed in organi di stampa.

Nonostante sia stato effettuato da tempo un iter deliberativo negli organismi comunali ed informativo presso il competente Comitato di quartiere, alcune operazioni in atto suscitano dissenso, nonché preoccupazioni emergono per il prosieguo dell’intervento.

Alcune motivazioni sugli abbattimenti effettuati di 3 vecchi carpini e di un cedro (di oltre 50 anni), per quanto in parte condivisibili se effettivamente giustificati in modo scientifico da accertate malattie congenite di quegli esemplari arborei, andrebbero notificate con modalità agevolmente accessibili.

Inoltre, nei giardini pubblici andrebbero evitati eccessivi inserimenti di strutture cementizie, tali da stravolgere il carattere del tutto prevalente di area verde, che dovrebbe comunque essere davvero contingente, per la prefigurazione progettuale.

In ogni caso, in generale vanno ancora sollecitate l’attenta cura e la manutenzione preventiva delle alberate pubbliche, evitando abbattimenti forse eccessivi. Si dovrebbe agire operando anche alla sostituzione con idonee essenze arboree degli alberi mancanti nelle vie cittadine (si vedano, ad esempio, i casi di corso Piave, via San Pio V, corso Nino Bixio).

Roberto Giretti, Presidente Italia Nostra, Sezione di Alba