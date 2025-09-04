A Racconigi torna anche quest’anno “Sport in Piazza”

Sabato 13 settembre, dalle ore 14 alle 18:30, piazza IV Novembre di Racconigi, nei giardini adiacenti alla scuola elementare, ospiterà la manifestazione “Sport in Piazza”, un evento che coinvolge le associazioni sportive locali, in un pomeriggio dedicato al benessere e alla scoperta dello sport. Per la prima volta, l’appuntamento si terrà di sabato, in concomitanza con le numerose iniziative previste in città in occasione del Settembre Racconigese.

L’iniziativa, organizzata dal Comune, in collaborazione con le associazioni sportive, offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di provare numerosi sport, dalle discipline tradizionali a quelle più innovative, con il supporto degli istruttori locali.

“Sono contento di invitare anche quest’anno i racconigesi all’evento "Sport in Piazza", una vetrina dell’offerta sportiva locale. Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le famiglie al mondo dello sport, offrendo a bambini, ragazzi e genitori l’opportunità di conoscere da vicino le tante discipline praticabili nella nostra città –commenta il consigliere con delega allo sport Andrea Pettiti- Come Amministrazione crediamo fortemente nel valore dello sport, uno strumento fondamentale per la crescita personale, il benessere e la coesione sociale”.

Il pomeriggio prevede anche il concorso "Prova anche tu… gioca con noi!": i presenti potranno cimentarsi in diverse prove sportive, con la possibilità di vincere fantastici premi, tra cui gadget, buoni per attività sportive e anche una bicicletta.