A Scagnello la prima edizione del torneo rapido di scacchi

Scagnello si prepara a ospitare la prima edizione del torneo rapido di scacchi omologato FIDE domenica 14 settembre.

Questa prima edizione, certificata internazionale, prevede la sfida tra scacchisti agonisti che si vedranno contendere un montepremi complessivo di mille euro.

"Ringraziamo sin da ora - dicono gli organizzatori - l'A.S.D. Mondovì Scacchi e lo scagnellese Olgu Yanuz con cui il comune di Scagnello ha instaurato una fattiva collaborazione per l'organizzazione dell'evento".

Le iscrizioni sono aperte e il bando disponibile sulla piattaforma vesus.org/tournaments/6tNAU_OM

Per informazioni è possibile contattare il signor Ivano Mondino su whatsapp 349 340 5345

La proloco preparerà pranzo aperto a tutti con piatti a base del tartufo nero, preferita prenotazione al numero 329 4291228.

Dalle 14.30 seguirà un pomeriggio di divertimento per gli amanti degli scacchi, con puro divertimento! Vi aspettiamo!