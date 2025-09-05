Al via la nuova rassegna teatrale dei Commedianti Niellesi

Sabato 13 settembre “I Commedianti Niellesi” daranno il via alla loro 4^ rassegna teatrale nella sala polivalente di Niella Tanaro con inizio alle ore 21.
Aprirà la manifestazione “Il Nuovo Teatro di Sinio” con la commedia “Premiata merceria Spatusso” due atti di Oscar Barile.
A seguire:
- Sabato 04 ottobre 2025 : Laboratorio III Millenio di Cengio con la commedia “ Trenta secondi d’amore”
- Venerdì 24 ottobre 2025: Banda Brusca di Bene Vagienna con la commedia “Stoma (A) Bene”
- Sabato 15 novembre 2025: Piccola Compagnia del Giglio di Moncalieri con la recita “Doilci delitti”
- Sabato 10 gennaio 2026: La Crica del Borgat con un testo di Franco Roiberto intitolato “El temp a l’è nen galantom”
- Venedì 06 febbraio 2026: Compagnia del Teatro Marengo di Ceva con la commedia “Veja Pastisseria F.lli Borgna”
- Venedì 27 febbraio 2026: Compagnia degli Instabili di Trinità con una rappresentazione di Ernesto Zucco dal titolo “Come due sorelle”
- Venerdì 20 marzo 2026: La Nuova Filodrammatica Carrucese con un testo di Massimo Torelli dal titolo “’N ram SèC”
Per accontentare anche chi non “mastica piemontese” le serate del 4 ottobre, 15 novembre e 27 febbraio 2026 saranno con recite in lingua italiana mentre le restanti in dialetto piemontese.
PER INFO E PRENOTAZIONI : Ferrero Claudia 331-2986821
Ingresso € 10,00 – Gratuito sino ad anni 18 e per i Commedianti Niellesi