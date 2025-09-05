Cuneo, l'11 settembre si corre la terza edizione della Cisl Run

Per il terzo anno consecutivo la Cisl Cuneo organizza la corsa non competitiva a scopo benefico che ha come slogan “un passo avanti per l’autismo”. I fondi raccolti saranno tutti destinati all’Associazione Autismo Help Cuneo.

“Noi – ha detto il segretario generale della Cisl Cuneo, Enrico Solavagione, presentando queta mattina in conferenza stampa l’evento che si svolgerà l’11 settembre – non vogliamo lasciare da sole queste famiglie. Certo non è con la Cisl Run che risolveremo tutti i problemi, però riteniamo sia importante accendere i riflettori e portare in modo concreto il nostro aiuto. La società civile può e deve fare qualcosa per chi è in difficoltà, specie per un sindacato come il nostro che pensa e lavora quotidianamente affinché nessuno rimanga indietro”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla vice presidente di “Autismo Help Cuneo”, Enrica Marabotto, presente alla conferenza stampa che si è svolta nella sede Cisl cuneese: “Ringraziamo di cuore la Cisl Cuneo – ha detto Erica Marabotto – per questa straordinaria opportunità, che oltre ad essere un momento di condivisione e solidarietà con i partecipanti all’evento, rappresenta un importante sostegno per le famiglie che ogni giorno affrontano molte sfide per migliorare la qualità di vita il futuro dei loro figli speciali”.

Nell’incontro con i giornalisti è stato illustrato il percorso della “Cisl Run”, corsa non competitiva di 7 km con partenza alle ore 18.30 di giovedì 11 settembre dalla sede Cisl Cuneo in via Cascina Colombaro. A tutti i partecipanti verrà consegnata una T-shirt in omaggio e un pacco gara. Inoltre a tutti i presenti sarà offerto dopo la gare un aperitivo per continuare insieme un momento conviviale che saprà mettere insieme famiglie, runners, sportivi e meno sportivi. Un’iniziativa rivolta davvero a tutti.

Il modulo d’iscrizione è possibile scaricarlo dal sito www.cislpiemonte.it/cuneo