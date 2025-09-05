Sant’Albano Stura inaugura la rinnovata scuola dell’infanzia

E' in programma per le 18.45 di oggi, venerdì 5 settembre, l’inaugurazione della riqualificata scuola dell’infanzia di via Morozzo a Sant'Albano Stura, i cui spazi sono stati allestiti in tempo per il nuovo anno scolastico che si appresta a iniziare.

L’opera è stata realizzata con un investimento pari a 561mila euro e ha beneficiato dei fondi Pnrr. A renderla possibile un progetto che ha coinvolto Regione, ingegneri, studi di progettazione e direzione lavori.

«Il paese la attendeva da molti anni. La sede scolastica è inserita in un ottimo contesto, che vede localizzate consecutivamente lungo la via proprio la scuola dell’infanzia, quella elementare e la media. Un grande lusso che abbiamo a livello di urbanistica», spiega il sindaco Massimo Ravera (nella foto sotto) in vista della presentazione ufficiale di questa sera.

Per l’occasione previste le presenze del vicepresidente regionale Franco Graglia, della sindaca di Trinità Ernesta Zucco, della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Augusta Bagiennorum” Lorella Sartirano, dei vertici della Banca Territori del Monviso (Btm), che ha contribuito all’acquisto dei vari arredi, e di diversi altri ospiti.