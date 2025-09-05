La scalatrice e attivista Nasim Eshqi protagonista a Saluzzo: incontro al Monastero della Stella

La sezione CAI “Monviso” di Saluzzo promuove un incontro con Nasim Eshqi, scalatrice, attivista e scrittrice di origine iraniana, venerdì 19 settembre 2025 alle ore 21 presso il Monastero della Stella, in Piazza Trinità 4 a Saluzzo. L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare da vicino il racconto di una figura che unisce sport, impegno sociale e attivismo politico.

Nata e cresciuta a Teheran, Nasim Eshqi è nota per le sue imprese sportive nella kickboxing e per il suo ruolo di portavoce della sua comunità dall’esilio. La sua storia è stata raccontata nel documentario “Climbing Iran” del 2020, progetto che ha riscosso grande attenzione internazionale. Recentemente la sua vicenda è stata trasformata in un podcast di Raiplaysound, che ne approfondisce il messaggio e il percorso umano.

L’incontro è aperto al pubblico, ma la prenotazione è obbligatoria ed esclusivamente online tramite il sito del Monastero della Stella (www.monasterodellastella.it, sezione eventi). Questa modalità serve a garantire il massimo ordine e rispetto delle norme di partecipazione.

Nasim Eshqi si definisce “la voce della mia gente dall’esilio”, e durante la serata condividerà non solo la sua esperienza sportiva, ma soprattutto la sua lotta per i diritti e la libertà, rendendo l’appuntamento a Saluzzo un momento di riflessione e ispirazione.