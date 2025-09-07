Luna Rossa al tramonto: eclissi totale visibile dal Santuario di Borgo San Dalmazzo

Questa sera, domenica 7 settembre, gli appassionati di astronomia e curiosi avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolare evento celeste: un’eclissi totale di Luna.
L’appuntamento è fissato per le ore 19 sul sagrato del Santuario di Borgo San Dalmazzo, uno dei punti panoramici più suggestivi del Cuneese.
L’evento, intitolato "Eclissi di Luna al Santuario", vedrà la partecipazione dell’esperto Federico Pellegrino e sarà gratuito grazie all’organizzazione dell’Associazione Sideralis APS.
L’eclissi avrà inizio quasi in concomitanza con il sorgere della Luna, previsto per le 19:30, e raggiungerà il suo picco intorno alle 20, quando il disco lunare, tinto di rosso, si troverà ancora molto basso sull’orizzonte, offrendo uno spettacolo particolarmente suggestivo.
Un’occasione unica per ammirare la cosiddetta “Luna Rossa” immersi nella bellezza del paesaggio montano.