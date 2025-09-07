Mutui: in Piemonte la maggior parte delle richieste sono per la prima casa, in calo l’importo medio richiesto

"I mutui a tasso variabile sono tornati a essere più convenienti di quelli a tasso fisso. Con leggero anticipo rispetto alle previsioni si torna a un riequilibrio delle due tipologie di tasso, situazione che è sempre stata “la regola” per il mercato dei mutui": sono i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it.

"A seguito dell’ultimo taglio dei tassi operato dalla Bce il 5 giugno il TAN medio dei mutui a tasso variabile è sceso dal valore del 2,83% registrato a maggio al 2,62% attuale, con le migliori offerte che dal 2,40% sono passate al 2,26%. Piccolo rialzo, invece, per i finanziamenti a tasso fisso , con il TAN medio che dal 2,99% del mese scorso si attesta ora al 3,03%, mentre le soluzioni più convenienti passano dal 2,43% al 2,49%.".

La situazione in Piemonte

Se il tasso variabile risulta oggi più conveniente, secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it la stragrande maggioranza dei consumatori in Piemonte continua a preferire la sicurezza del tasso fisso, che assorbe il 98,0% del totale delle richieste nel secondo trimestre dell’anno, dato in leggera flessione rispetto al trimestre precedente quando era al 99,6% del mix.

L’ultimo taglio da parte della Bce, tuttavia, non ha ancora avuto effetti visibili sui dati relativi al tipo di tasso scelto, che risentiranno della decisione di Francoforte a partire dai prossimi mesi. Per quanto riguarda il tasso variabile, complice il deciso calo del TAN medio rispetto a inizio anno le richieste per questa tipologia di finanziamento nella regione sono aumentate, passando dallo 0,2% del totale nello scorso trimestre all’1,2% di quello in corso.

Per quanto riguarda le finalità di finanziamento, in Piemonte nel secondo trimestre del 2025 oltre la metà delle richieste (61,4% del totale) sono dirette verso l’acquisto della prima casa, mentre la surroga assorbe il 29,5% del mix delle domande. Seguono più staccate tra le finalità di finanziamento l’acquisto della seconda casa, al 6,7% del totale, la ristrutturazione (1,7%) e il consolidamento (0,7%).

In leggero calo l’importo medio richiesto nella regione rispetto al primo trimestre dell’anno, con il dato che dai 125.700 € scende a 122.300 € nel secondo, e anche il valore medio degli immobili passa dai 192.300 € dei primi 3 mesi dell’anno ai 187.400 € attuali. Rimane costante la durata dei finanziamenti richiesti in Piemonte, che si attesta sui 24 anni e 4 mesi in media, mentre aumenta l’età dei richiedenti, che passa dai 39 anni e 5 mesi del periodo gennaio-marzo 2025 ai 39 anni e 9 mesi in media del secondo trimestre dell’anno.

Nelle diverse province

Nel secondo trimestre del 2025 Cuneo è la provincia dove gli immobili sono più cari di tutto il Piemonte (oltre 212.600 € in media) e dove l’importo medio richiesto da chi vuole accendere un mutuo è maggiore (141.641 €). La provincia dove invece si chiede meno capitale alla banca (97.233 € in media) e dove il valore medio degli immobili è il più basso della regione (148.437 €) è invece quella di Alessandria.

A Vercelli si registrano i mutui dalla durata minore della regione (23 anni e 6 mesi in media), mentre a Cuneo si trovano quelli più lunghi (25 anni e 1 mese). Nella medesima provincia si registra anche l’età media dei richiedenti più bassa del Piemonte (37 anni e 11 mesi), mentre a Vercelli si trovano i richiedenti con l’età media maggiore della regione, ovvero 40 anni e 5 mesi.