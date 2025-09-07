Dentro il guscio di noce, la magia di un tesoro da scoprire

La noce diventa simbolo di comunità e innovazione a Villanova Solaro (paese nella pianura tra Saluzzese e Saviglianese) con la nuova Sagra della Noce e della Frutta a Guscio, in calendario dall’11 al 15 settembre.

L’inaugurazione è prevista venerdì 12 settembre alle 19, in piazza Pairotti, preceduta alle 17 dal convegno 'Frutta: l’energia per la nostra salute'.

[Una veduta aerea di Villanova Solaro]

La manifestazione nasce per valorizzare le eccellenze del territorio e per creare sinergie tra cultura, enogastronomia e solidarietà.

Alla realizzazione dell’iniziativa partecipano decine di soggetti, dalle Pro loco agli artigiani locali, dall’azienda Life di Sommariva Perno (che produce frutta essiccata) al Consorzio di tutela della Frutta a Guscio Piemonte, dal settore ristorazione al Consorzio Monviso Agroenergia, fino all’associazione Battikuore di Boves.

[Lo stabilimento della Life]

Durante la Sagra sarà inaugurato anche un defibrillatore, posto al centro del paese, acquistato grazie al cofinanziamento delle attività di Vilanova Solaro.

Frutto della sinergia tra Comune, Pro loco e Agenzia Acca, la manifestazione affonda le radici nello storico legame degli abitanti di Villanova Solaro con l’artigianato del legno (paese dei mastri mobilieri) e per il santuario celebre per l’antico racconto di un miracolo mariano.

L'edificio votivo, eretto nella campagna a circa tre chilometri dal centro del paese, è infatti dedicato alla ‘Madonna della Noce’.

[Il santuario della ‘Madonna della Noce’]

Il programma si articola su più fronti: da un lato il mondo del legno e delle arti manuali, dall’altro l’universo sempre più vivace e in crescita della frutta a guscio.

Non mancheranno aperture verso le nuove energie, tema al centro del convegno inaugurale che metterà in dialogo alimentazione e innovazione tecnologica, insieme a proposte originali come la rivisitazione dei prodotti da forno locali, da scoprire con gli occhi, con il profumo e naturalmente con il gusto.

[La lavorazione delle noci alla Life]

La prima edizione della Sagra della Noce e della Frutta a Guscio di Villanova Solaro non sarà soltanto un viaggio tra sapori e tradizioni, ma anche una piccola sfida per le Pro loco del circuito di Octavia, l’associazione che riunisce i Comuni della pianura tra Saluzzese e Saviglianese. I volontari, abituati a farsi ambasciatori del gusto con specialità ormai diventate simbolo del territorio (dalla bagna caoda al fritto misto), saranno protagonisti di un doppio appuntamento riunito sotto il titolo ‘Mangirula’.

Il primo evento in programma giovedì sera, aprirà il sipario sui festeggiamenti con una sfida di cucina tra aspiranti chef del circondario, una sorta di ‘Masterchef’ in versione villanovese, collegato alla gara gemella di Scarnafigi.

Il secondo, sabato, vedrà invece la nascita di una vera e propria Arena del Gusto in piazza, dove il pubblico potrà degustare un menù completo, dall’antipasto al dolce, proposto in formula 'street food'.

Il programma sarà arricchito da una cena di gala inaugurale, dai tradizionali pranzo e cena della domenica, dal luna park e da una serie di ospiti musicali di richiamo, con spettacoli pensati per intrattenere un pubblico eterogeneo e di tutte le età.

Per gli eventi gastronomici più attesi, la cena di gala del venerdì e il pranzo della domenica è richiesta la prenotazione.

Per informazioni e adesioni: Sara 339-6812552 e Mauro 338-9021222.

“Questa nuova sagra – spiega il sindaco Gabriele Giletta - nasce da un’idea semplice, ma sentita: valorizzare quello che abbiamo di buono e farlo conoscere anche fuori dai confini del nostro paese. La noce e la frutta a guscio fanno parte della nostra storia, così come il lavoro artigianale del legno che qui ha sempre avuto grande importanza. Saranno giornate di festa, ma anche di contenuti e approfondimenti, con tante occasioni per scoprire Villanova sotto una nuova luce”.

Il punto di riferimento organizzativo è il presidente della Pro loco Mauro Rosso: “Una sagra piena di novità, che porta sul palco i ‘top di gamma’ della musica e delle emittenti locali. Il ritorno degli artigiani del legno, al lavoro e in esposizione, e la nascita di nuovi prodotti gastronomici pensati per questa rassegna rappresentano, poi, un vero ‘fiore all’occhiello’. Piccola anticipazione: l’area verde del santuario sarà dotata di una nuova panchina artistica, con scolpiti i richiami della sua storia”.

Andrea Caponnetto (Agenzia Acca) è il curatore della comunicazione e si occupa del coordinamento della rassegna: “Lo sforzo avviato da Comune e Pro loco è unire tradizione e attualità: oltre ad appuntamenti gastronomici e musicali, vogliamo parlare di salute, di alimentazione e di sostenibilità. E coinvolgere, come mai era stato fatto prima, le Pro loco del circondario, consci che rappresentato per il nostro territorio una sintesi impareggiabile di saperi gastronomici, creatività ed energie da valorizzare”.

I NUOVI PRODOTTI DA FORNO

Dal 1948 'El Panatè' porta in tavola la tradizione: farine genuine e noci diventano oggi protagoniste nelle tre specialità, ideate e realizzate appositamente per la Sagra, occasione unisca per scoprirne la fragranza e assaporarle. Sono:

SNOC: grissini croccanti alle noci, compagni ideali per un pasto completo o per dare carattere e gusto autentico a ogni aperitivo.

PAN-NUS: pane soffice al latte con noci, farina di grano tenero e integrale: fragranza e morbidezza che raccontano il saper fare artigiano.

VILLANOCE: dolce rustico con farina di mais, grano tenero, miele e noci: un inno alla semplicità contadina e ai sapori di una volta.

ARTIGIANATO DEL LEGNO, PITTURA E POESIA

‘Il legno vi parla’ è il titolo del laboratorio che, da venerdì a domenica, vedrà trasformarsi l’area di fronte al municipio nella ‘casa’ degli scultori e mobilieri villanovesi. Al piano terra del municipio saranno in mostra le loro opere, mentre all’esterno si potranno conoscere le varie fasi della lavorazione.

Da venerdì a domenica il legno prende vita, con la motosega di Fabrizio Gandino (piazza Vittorio Emanuele II). La panchina realizzata per l’occasione sarà inserita nell’area verde del Santuario.

La Biblioteca Civica in piazza Vittorio Emanuele II ospita, da venerdì 12 a lunedì 15, “Quando la pittura incontra la poesia”: le opere di Mario Sapienza si intrecciano con i versi di Francesco Marchino. Da non perdere l’opera dedicata alla noce.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SAGRA

“Dentro il guscio, un tesoro tutto da scoprire! Vieni a Villanova!”

GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE – apertura di gusto

Ore 21:00 “Mangirula” – Si sfidano i cuochi delle Terre di Mezzo. Presso l’Arena del Gusto di Piazza Vittorio Emanuele II.

Eliminatorie Scarnachef 2025.

VENERDÌ 12 SETTEMBRE – la grande festa inaugurale

Ore 17:00 Convegno “Frutta: l’energia per la nostra salute” e presentazione nuovo Defibrillatore (DAE) piazza Pairotti. Modera Andrea Caponnetto.

Ore 19:00 Inaugurazione I edizione “Sagra della Noce e della Frutta a Guscio” con Andrea Caponnetto e Ilaria Salzotto.

Ore 20:00 Cena di Gala della Noce in collaborazione con il catering “Cabaret sull’Aia” di Boeris A. Prenotazioni entro mercoledì 10 settembre. Il costo è di 38 euro.

⁠Dalle ore 21:30 Ballando le Cupole “in tour” con “I ragazzi di Sonia De Castelli”. Canta Marco Zeta. Presenta Piero Montanaro, con la comicità di Marco & Mauro e altri ospiti.

Per i giovani, dalle ore 22:00 in Piazza Pairotti: Super Dance Party con Danilo V e Fabiolino Sunfly. Special guest: Dj Phoebe.

SABATO 13 SETTEMBRE – i sapori del vecchio Piemonte e le migliori canzoni made in Italy

Dalle ore 19:30 Mangirula – Street Edition. Il Villaggio del Gusto “local”: dall’antipasto al dolce, sapori da condividere nel cuore del paese. Ai fornelli le Pro loco del circondario.

Dalle ore 21:30 “Italianissima” – Dance Hits. Guest DJs: Marco Marzi & Marco Skarica. Media Partner: Radio Bruno.

DOMENICA 14 SETTEMBRE – tradizione, note e sapori

Per tutto il giorno nelle piazze: “Legno e dintorni” – esposizione artigiani, hobbisti, produttori agricoli e creativi del legno. Al pomeriggio: artisti di strada.

Ore 10:00 Processione solenne al Santuario con l’accompagnamento della banda musicale Santa Cecilia di Villafranca Piemonte. Segue Messa al Santuario.

Dalle ore 12:30 Apertura Stand gastronomico “‘L Disnè dla Festa” a menù fisso a cura della Pro loco. Prenotazione entro venerdì.

Dalle ore 14:30 Magico pomeriggio in compagnia di Mago Maxime, nelle piazze, lungo le vie del paese e sul palco di Piazza Pairotti.

Dalle ore 18:00 Apertura Stand gastronomico “Sin-a dla Festa” con street food a cura delle Pro Loco di Villanova Solaro, Murello e Faule.

Concerto live con i No Way – Beat ‘n’ Roll Band. A seguire DJ set a cura di Johnny Manfredi e i Maledetti Giovani.

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE – festa comunitaria per tutte le età

Dalle ore 14:30 Intrattenimenti per famiglie, giochi e sorprese con il Pagliaccio Bistecca. A seguire merenda organizzata dai Rettori.

Dalle ore 20:30 Coralnoce in Tour (Serata Pro Asilo) in Piazza Vittorio Emanuele II. Con J’amis d’la Madlana e J’amis d’la Piola. Presenta Ilaria Salzotto.

Durante i festeggiamenti sarà attivo il Luna Park.

È richiesta la prenotazione per gli appuntamenti gastronomici per la cena di gala di venerdì sera (38 euro) e del pranzo della domenica (25 euro). Sara 339-6812552, Mauro 338-9021222.

Menu consultabili sulla brochure distribuita nel circondario e suo social del Comune, della Pro loco di Villanova e Agenzia Acca.

GUSTO IN TAVOLA: TUTTI I MENU DELLA SAGRA

Un viaggio di gusto tra piatti della tradizione e nuove interpretazioni, per un’esperienza che unisce territorio, convivialità e sapori autentici. Di seguito, i tre menù che accompagneranno la kermesse.

CENA DI GALA DEL VENERDÌ

Prenotazioni entro mercoledì 10 (costo 38 euro): Sara 339-6812552, Mauro 338-9021222.

- Entrée di prosciutto crudo “Aimaretti” con snoc alle noci “Panetteria Franco”

- Battuta al coltello “Sa-Car” al profumo di nocciole

- Flan peperoni di Carmagnola “F.lli Mandrile” con crema al Raschera DOP

- “Riso di Bra” alle mandorle con crumble di prosciutto crudo

- Plin di borragine al pesto di noci

- Arrosto “Sa-Car” alle nocciole sfumato con Alta Langa DOCG

- Formaggi “Latterie Inalpi” con abbinamenti dolci e salati

- Fantasie di pesche “Ribotta Group” al cioccolato e amaretto

- Torta alla nocciola con zabaione

Caffè e acqua inclusi – Vini: Nebbiolo e Bianco delle Langhe DOC “Az. Agricola Ribote”

MANGIRULA – STREET EDITION: IL SABATO SERA CON LE PRO LOCO

(non occorre prenotazione)

- Pro Loco Murello: Hamburger di fassona “Macelleria Olivero” con patatine

- Pro Loco Scarnafigi: Arrosticini “Macelleria Gaveglio”, spiedino di salsiccia “Macelleria Alesso”, tris di formaggi pera e noci “Caseificio Quaglia”

- Pro Loco Ruffia: Gnocchi al Blu di Cuneo “Caseificio Rabbia” con noci

- Pro Loco Faule: Peperoni e cipolle “Az. Agricola Bo Antonio” con Bagna Càöda, carpaccio di fassona “Prestofresco” con Bagna Càöda

- Pro Loco Cavallerleone: Affettati misti “Molino Eugenio” e bruschetta “Panetteria Quaglia F.lli” alla moda d’Cavalion con lardo, miele e granella di nocciole

- “Confraternita del Fritto Misto d’la Tör”: Cono di fritto misto dolce al cartoccio

- Pro Loco Villanova Solaro: Polenta al pignolotto rosso con crema di noci o marmellata villanovese

DISNE’ D-LA FESTA (DOMENICA)

Prenotazioni entro venerdì 12 (costo 25 euro): Sara 339-6812552, Mauro 338-9021222.

- Affettati misti

- Insalata bergera

- Vitello tonnato

- Ravioles della Val Varaita

- Scaloppine al limone

- Spinaci saltati al burro

- Tagliere di formaggi “Latterie Inalpi” con salse

- Semifreddo al pistacchio

- Acqua e caffè