eVISO leader nell’energia sostenibile ‘su misura’, a favore delle filiere agricole e degli allevamenti [VIDEO]

Il gruppo eViSO è il main sponsor della 78esima “Fiera della Meccanica agricola” di Saluzzo.

A illustrarci i punti forti dell’azienda è Franco Pancino, direttore commerciale canale vendita luce & gas eVISO: “La nostra presenza sancisce sempre di più il legame di eVISO con il mondo agricolo, un universo su cui noi lavoriamo da sempre, fornendo risparmio energetico attraverso sistemi informatici, il monitoraggio dei consumi, la supervisione dei nostri tecnici ingegneri e un sistema di allerte tramite Sms e e-mail".

"Lavoriamo anche con le filiere frutticole e degli allevamenti – continua –, cui forniamo i nostri servizi di risparmio energetico. Oltre a questo diamo la possibilità di intervenire attraverso gli impianti fotovoltaici e di energia ‘verde’, elementi che sempre di più vengono richiesti dal settore”.

Con l’azienda agricola a conduzione familiare Fratelli Bertola, Luca Bertola (nella foto sotto) fa parte della larga schiera di realtà produttive che anche nel mondo agricolo si servono dei servizi di eVISO: “Sono un allevatore e nutrizionista di vacche da latte, lavoro nell’azienda di famiglia a Marene. Collaboriamo da oltre dieci anni con l’azienda eVISO. Siamo rimasti da subito colpiti dall’approccio di eVISO attraverso la gestione del dato e il fatto di migliorarsi costantemente per quanto riguarda l’energia elettrica, analizzando i consumi e riducendo gli sprechi. Un punto importante che ci accomuna. Noi cerchiamo di aumentare le produzioni in modo sostenibile, sia per quanto concerne la ricerca della sostenibilità economica, sia per quella ambientale, con la gestione di pratiche innovative della gestione agronomica. Abbiamo intrapreso inoltre pratiche come il robot da mungitura. Prossimo obiettivo con eViSO sarà l’installazione di un impianto fotovoltaico, che realizzeremo ottimizzando i costi dopo un’accurata analisi che la stessa eVISO ha eseguito. L’energia ‘verde’ potrà quindi aiutarci a produrre a un costo inferiore”.





L’INTERVISTA [VIDEO]