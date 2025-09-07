La croce del Monviso con lo sfondo della luna piena. Lo scatto spettacolare di Paolo Daniele

Dopo aver festeggiato i suoi primi 100 anni sabato scorso, 30 agosto, la croce sulla vetta del Monviso, a 3.841 metri d’altezza, è tornata protagonista di un’immagine suggestiva.

Questa mattina, domenica 7 settembre, è stata immortalata con sullo sfondo la luna piena, in una fotografia che ha già conquistato gli utenti dei social.

L’autore dello scatto è Paolo Daniele, originario di Crissolo e residente nella borgata Bertolini, in alta valle Po, che ha voluto regalarsi questa foto proprio nel giorno del suo compleanno e della festa di San Chiaffredo, patrono del paese di Crissolo e di Saluzzo.

“La luna e il Monviso si sono messi d’accordo per farmi il regalo di compleanno” ha scritto sul suo profilo Facebook e su quello del gruppo “Sei di Crissolo se”.

Lo scatto è stato realizzato alle 4.14 di questa mattina con una reflex Canon 80D e un obiettivo Tamron 100/400 alla massima apertura. “Ero seduto davanti a casa – racconta Daniele –. È capitata per caso: sono appassionato di fotografie, ma a livello assolutamente amatoriale. Mi era già successo due anni fa, nel venerdì santo, sempre all’alba e sempre senza calcoli o appostamenti particolari.

Foto di questo tipo – spiega l’autore - sono rare e molto ricercate: serve la fortuna di avere un cielo terso e limpido, come in questi giorni di luna piena. Io amo tutto quel che vedo dai Bertolini di Crissolo – conclude – che sono un vero e proprio ‘balcone’ sul Monviso e sul suo gruppo di montagne”.

Uno scatto che unisce cielo e montagna, luna e croce centenaria, trasformando il 7 settembre di Paolo Daniele in un compleanno davvero memorabile.

[Separati da pochi secondi, i due scatti realizzati da Paolo Daniele]