 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 07 settembre 2025, 14:43

La croce del Monviso con lo sfondo della luna piena. Lo scatto spettacolare di Paolo Daniele

"Un’immagine speciale nel giorno del patrono San Chiaffredo. Un regalo di compleanno dal Monviso e dalla luna” - dice l’autore

La foto scattata da Paolo Daniele alla croce sulla vetta del Monviso dalla borgata Bertolini di Crissolo

La foto scattata da Paolo Daniele alla croce sulla vetta del Monviso dalla borgata Bertolini di Crissolo

Dopo aver festeggiato i suoi primi 100 anni sabato scorso, 30 agosto, la croce sulla vetta del Monviso, a 3.841 metri d’altezza, è tornata protagonista di un’immagine suggestiva.

Questa mattina, domenica 7 settembre, è stata immortalata con sullo sfondo la luna piena, in una fotografia che ha già conquistato gli utenti dei social.

L’autore dello scatto è Paolo Daniele, originario di Crissolo e residente nella borgata Bertolini, in alta valle Po, che ha voluto regalarsi questa foto proprio nel giorno del suo compleanno e della festa di San Chiaffredo, patrono del paese di Crissolo e di Saluzzo.

La luna e il Monviso si sono messi d’accordo per farmi il regalo di compleanno” ha scritto sul suo profilo Facebook e su quello del gruppo “Sei di Crissolo se”.

Lo scatto è stato realizzato alle 4.14 di questa mattina con una reflex Canon 80D e un obiettivo Tamron 100/400 alla massima apertura. “Ero seduto davanti a casa – racconta Daniele –. È capitata per caso: sono appassionato di fotografie, ma a livello assolutamente amatoriale. Mi era già successo due anni fa, nel venerdì santo, sempre all’alba e sempre senza calcoli o appostamenti particolari.

Foto di questo tipo – spiega l’autore - sono rare e molto ricercate: serve la fortuna di avere un cielo terso e limpido, come in questi giorni di luna piena. Io amo tutto quel che vedo dai Bertolini di Crissolo – conclude – che sono un vero e proprio ‘balcone’ sul Monviso e sul suo gruppo di montagne”.

Uno scatto che unisce cielo e montagna, luna e croce centenaria, trasformando il 7 settembre di Paolo Daniele in un compleanno davvero memorabile.

[Separati da pochi secondi, i due scatti realizzati da Paolo Daniele]

Anna Maria Parola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium