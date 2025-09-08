 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 settembre 2025, 14:40

Fossano: il Patronato Acli celebra 80 anni incontrando i cittadini al mercato

Mercoledì 10 settembre dalle 9.30 alle 13 postazione informativa in via Roma angolo via Cavour con controlli gratuiti della posizione contributiva

Patronato Acli Cuneo, sede di Fossano

Patronato Acli Cuneo, sede di Fossano

In occasione degli 80 anni di fondazione del Patronato Acli di Cuneo, la presidenza delle Acli provinciali cuneesi ha deciso di organizzare alcuni eventi, per incontrare la gente nelle piazze, in coincidenza con il giorno di mercato, allestendo dei piccoli banchi, nelle località in cui il Patronato Acli è presente.

Per quanto riguarda la zona del fossanese, mercoledì 10 settembre, dalle ore 9.30 alle 13, in via Roma angolo via Cavour Fossano ci sarà una postazione ben segnalata con bandiere e striscioni, in cui coloro che lo vorranno, potranno parlare con dipendenti del Patronato Acli e volontari, che presenteranno loro i servizi offerti e risponderanno ad eventuali domande, oltre a offrire materiale informativo. Sarà anche l'occasione, per i lavoratori che lo vorranno, di verificare gratuitamente la loro posizione contributiva.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium