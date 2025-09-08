Mondovì: l’associazione teatrale Astrolabio trova una nuova sede in un’ex scuola

Un nuovo edificio per l’associazione teatrale Astrolabio di Mondovì, che da oltre trent’anni tiene corsi e realizza spettacoli in provincia di Cuneo e non solo.

Il presidente, Gigi Danni, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe dopo aver individuato una nuova sede, in un’ex scuola degli anni 30 a Magliano Alpi.

“Il Comune di Mondovì - scrive - ci ha assegnato un’aula scolastica e questo gli fa onore ma purtroppo lo spazio è limitato. Così abbiamo trovato un altro luogo in un paese limitrofo”.

“Questa struttura - spiega - necessita di essere restaurata e recuperata per un uso anche polifunzionale di cui potrebbe fruire tutta la popolazione locale e non solo, ovvero sala riunioni e conferenze nonché spazio espositivo e di aiuto sociale. Tutto questo rimanendo di proprietà del Comune, con il quale l’associazione stipulerà adeguato contratto d’uso”.

“Il primo passo - si legge - è uno studio di fattibilità da presentare alla soprintendenza delle belle arti in quanto questo edificio ha un vincolo architettonico. Quindi chiedo un piccolo aiuto economico per iniziare questo progetto pagando il tecnico”.

La raccolta fondi ha un obiettivo di 2.600 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/astrolabio



