Open Week alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale

Ripartono i corsi di musica e teatro presso la Scuola APM con le consuete giornate “a porte aperte” che consentiranno ai nuovi interessati di conoscere l’offerta formativa della Scuola e il suo corpo docente. Per gli studenti che già hanno iniziato un percorso alla Scuola APM sarà possibile concordare i giorni e gli orari di lezione.

Nei giorni di martedì 9, giovedì 11 e nel corso della settimana da lunedì 15 a venerdì 19 settembre ci saranno le presentazioni dei corsi di musica e teatro: i docenti della scuola saranno a disposizione per presentare a tutti gli interessati il proprio operato e le attività individuali e collettive che costituiranno il programma didattico della Scuola.

L’offerta formativa prevede percorsi collettivi e individuali rivolti a tutte le fasce di età. Per i più piccoli ci saranno differenti laboratori di avvicinamento alla musica che inizieranno a partire dal mese di ottobre e che verranno riproposti durante l’anno.

Per conoscere nel dettaglio il calendario delle giornate e gli orari di disponibilità di ciascun docente visitare la pagina web del sito APM dedicata, all’indirizzo https: https://scuolaapm.it/news-ed-eventi/open-day-2025/

La segreteria della Scuola sarà aperta per informazioni ed iscrizioni con il seguente orario:

lunedì – venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 (tel. 0175 47031)