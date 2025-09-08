PESCA/ Numeri da record a Fossano per la quinta edizione del Memorial Fratelli Nicolò e Elia Martini

Numeri da record per il Memorial Nicolò e Elia Martini che si è svolto a Fossano. L’evento - organizzato dalla società Mondo Nuovo in collaborazione con la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee Cuneo - è nato per ricordare Nicolò ed Elia Martini, i due giovani fratelli originari di San Sebastiano di Fossano, appassionati di pesca sportiva, deceduti in un incidente automobilistico a Castelmagno, insieme ad altri tre amici. Quest’anno, alla sua quinta edizione, il successo è stato davvero strepitoso, con la partecipazione di oltre sessanta bambini provenienti da tutta la provincia di Cuneo. La giornata è dedicata ai “Pierini”, ossia bambini e bambine, ragazzi e ragazze di un’età compresa tra i sei ed i 14 anni.

“Siamo molto soddisfatti per il successo del Memorial, che vuole essere un momento dedicato all’amicizia e alla natura - ha sottolineato il presidente provinciale Fipsas Giacomo Pellegrino -. Addirittura non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste di adesione da parte dei giovani partecipanti. Per questo l’impegno per la prossima edizione è di ampliare il tratto di pesca riservato al Memorial”.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio della città di Fossano e con il prezioso sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano che da sempre sostiene la attività del settore giovanile Fipsas.

“È doveroso - prosegue il presidente Pellegrino - ringraziare il responsabile della didattica Valerio Bertaina e la sua famiglia per il grande lavoro svolto, come pure sottolineare l’importante presenza e collaborazione dei consiglieri Barbero, Magliano, Turco e Mattia Bertaina. Quando si vuole lavorare seriamente per il settore giovanile - sottolinea il presidente Fipsas Pellegrino - i risultati arrivano ed il successo del Memorial Fratelli Martini, ne è la conferma”.

“Vorrei sottolineare la presenza costante e puntuale del vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Franco Graglia - ha voluto precisare Pellegrino -, da sempre vicino alle nostre attività e che ringraziamo per il suo impegno e la sua presenza”.

Al prossimo anno, allora, per un Memorial Fratelli Martini in continua crescita.