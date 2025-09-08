 / Attualità

Attualità | 08 settembre 2025, 12:52

Savigliano: "La stagione della bici" premia la mobilità sostenibile studentesca

Il gruppo “Santarosa” vince simbolicamente la seconda edizione dell'iniziativa che mira a incentivare gli spostamenti in bicicletta o a piedi degli studenti

Va in archivio con la simbolica vittoria del gruppo “Santarosa” la seconda edizione de “La stagione della bici”, iniziativa che anche nel passato anno scolastico ha incentivato gli spostamenti in bicicletta o a piedi di studenti e studentesse, da e verso gli istituti della città. A promuoverla – per otto settimane, da aprile a giugno – è stata la Consulta ecologica del Comune, organo consultivo dell’Amministrazione riguardo le tematiche ambientali.

Secondo il meccanismo a punti dell'iniziativa, il gruppo Santarosa (composto dall'I.C “Santorre di Santarosa” con le scuole dell’infanzia “Sacra Famiglia” e “Miretti” di San Salvatore) ha raggiunto il 53,32% di viaggi a piedi o in bici. Il gruppo “Papa Giovanni” (formato dall'I.C. “Papa Giovanni XXIII” e dalle scuole dell’infanzia “Santa Maria della Pieve” e di Levaldigi) si è invece attestato al 44,21%. Il Comune di Savigliano aveva stanziato per l'edizione 2025 la somma premio di 3.000 euro, che verrà distribuita in proporzione ai risultati ottenuti: 1.600 euro andranno al gruppo “Santarosa”, 1400 al “Papa Giovanni”.

«La stagione della bici – commenta il presidente della Consulta Dario Ambrosino – è stata sì una simbolica competizione, ma la vittoria è stata di tutti. Tutti insieme hanno collaborato per  dare un segnale concreto di attenzione all'ambiente. Abbiamo cercato, con quest'iniziativa, di far passare un messaggio importante: il non inquinare ed il preservare la qualità dell'aria va a beneficio di tutta la collettività».

