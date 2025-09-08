Ostana, torna "Chantar e dançar" per scoprire la cultura occitana

Giunta alla diciassettesima edizione, "Chantar e dançar" ad Ostana si terrà il 14 settembre 2025.

La manifestazione è dedicata a chi vuole approcciarsi in modo semplice alla cultura occitana attraverso il canto e il ballo.

La mattina (ritrovo ore 9.30 presso la piazza del Comune in borgata Villa) andremo alla scoperta del borgo di Ostana, percorrendo antichi sentieri allietati da alcune delle più note canzoni occitane.

Luca Pellegrino e Paola Bertello animeranno le soste durante la passeggiata, insegnandoci una decina di canzoni provenienti da tutta l'occitania.

Ai partecipanti non sono richieste particolari doti in ambito vocale e musicale, è sufficiente la voglia di cantare, per riscoprire il piacere del canto attraverso la musica popolare.

Giunti in frazione Ciampagna ci fermeremo per l'immancabile pranzo al sacco in “Convivéncia”.

Per chi lo desidera ci sarà la possibilità di pranzare presso in nuovo Bistrot "Farchet d'Ciampagna" (gradita la prenotazione 3532085687).

La passeggiata ad anello di circa 6km, si concluderà sulla piazza del comune in frazione Villa, dove dalle ore 15.30 avrà inizio il concerto da ballo con Luca Pellegrino, cantante e polistrumentista che verrà affiancato dai Suonatori Spontanei di Ostana e dal gruppo folkloristico Balerin del Bal Veij di Sanfront che si occupa da sempre della riscoperta delle danze e delle musiche della Valle Po, promuovendo un repertorio tanto concentrato ed unico quanto interessante.

Una bella giornata da passare in compagnia per conoscere il territorio di Ostana accompagnati da canti e balli della tradizione occitana.

L'evento è organizzato da Chambra d'Oc, Ostana Giovan3, Balerin del Bal Veij di Sanfront e Comune di Ostana.

Programma

Ore 9.30 Chantar a Ostana.

Ritrovo nella piazza del municipio di Ostana e partenza della passeggiata musicale.

Luca Pellegrino e Paola Bertello animeranno la camminata insegnando una selezione di canti occitani.

Ore 12.00 pranzo al sacco in frazione Ciampagna.

Ore 15.30 Dançar a Ostana.

Presso la piazza del Comune, concerto da ballo con Luca Pellegrino, Suonatori Spontanei di Ostana e con i Balerin del bal Veij si Sanfront.

Per informazioni e dettagli: a.reineri@hotmail.it



