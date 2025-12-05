A Cuneo inizia il Natale: da Drink Art a Open Christmas, al via da oggi un lungo mese di eventi

Oggi 5 dicembre, alle 18, a Cuneo scatta il Natale.

Tre gli eventi previsti nel pomeriggio.

Si parte alle 16, con “Magia del Natale” in piazza Europa, evento organizzato da Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con Comune di Cuneo, WeCuneo – Confcommercio, Fondazione CRC e Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca De’ Baldi, ed inserito nelle attività di Cuneo Illuminata – IllumiNatale.

Dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, tra sfavillii dorati, ghirlande luminose e melodie festose sarà collocata nel centro della piazza la Casa di Babbo Natale, dove i bambini potranno vivere un piacevole momento di festa con le famiglie. Con l’arrivo di gennaio poi, la casa natalizia si trasformerà nella dimora dell’Epifania, dove la Befana, aiutata da uno spazzacamino, preparerà direttamente le calze “personalizzate” secondo i desideri dei più piccini.

Alle 18 verrà inaugurato in via Roma il villaggio di Natale, con le suggestive casette di legno, che animeranno via Roma con artigianato, decorazioni, prodotti gastronomici e idee regalo, il tutto immerso in un contesto di luci, musica e profumi tipicamente natalizi.. Stamattina erano in corso gli ultimi ritocchi prima dell'inaugurazione.

Saranno aperte con orario 10-20 nelle seguenti date: dal 5 all’8 dicembre, dall’11 al 14 dicembre e dal 19 al 24 dicembre.

Al via anche la winter edition di Drink Art: stasera e poi ancora venerdì 12 e 19 dicembre, tra socialità, musica e divertimento

La formula vincente non cambia: torna infatti la Drink Card, il carnet acquistabile in anticipo che darà accesso alle consumazioni nei locali aderenti.

Protagonisti di questa edizione invernale saranno Bar 800, Bar 44, Bar Côni Veja, Caffè Bruno, Apotheke e Pizzeria Il Tagliere, unite ancora una volta per dare vita a un evento condiviso.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente penseranno quattro DJ, distribuiti lungo il percorso tra via Roma e piazza Galimberti, con set che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra luci e ritmi festivi.

Alle 18 si accende in Natale in piazza Foro Boario. Torna anche quest'anno Open Christmas, il consueto appuntamento targato Open Baladin Cuneo in collaborazione con ATL del Cuneese e Coldiretti Cuneo.



Nel pomeriggio, ogni angolo della piazza prenderà vita grazie a un programma ricco e variegato.

I più piccoli saranno protagonisti grazie ai laboratori natalizi a cura di Coldiretti, pensati per stimolare creatività, manualità e spirito di condivisione. Immancabile la tradizionale carrozza trainata da cavalli con a bordo Babbo Natale, pronta a regalare un momento speciale ai bambini che vorranno incontrarlo e scattare con lui una foto ricordo.

Per tutta la durata dell’evento, i partecipanti potranno godere dei simboli più dolci del Natale: zucchero filato, cioccolata calda e l’immancabile beer brulè, la versione natalizia della birra artigianale, scaldata e speziata per celebrare la stagione invernale. A rendere l’atmosfera ancora più autentica saranno i Castagnari di Roccavione, custodi di un’antica tradizione locale, che offriranno castagne calde e profumate.

A fare da colonna sonora, l’animazione musicale di Palcoscenico Performing Arts Center, che contribuirà a ricreare un’atmosfera festosa e coinvolgente, fatta di performance artistiche, musica dal vivo e momenti scenici dedicati al pubblico.



Novità del 2025 un appuntamento amato sia dai bambini sia dagli adulti: la cassetta delle lettere di Babbo Natale, posizionata presso lo IAT di Cuneo. Qui tutti potranno imbucare la propria letterina, condividere desideri, speranze e piccoli sogni. Un’iniziativa simbolica che unisce la comunità e dà voce alla parte più genuina e sincera del Natale.

Alle ore 18:30 è previsto il "momento ufficiale", alla presenza delle autorità, con la simbolica accensione simultanea dei 130 alberelli.

La grande inaugurazione del Natale è attesa per domani 6 dicembre, quando in piazza Galimberti, a partire dalle 17, si svolgerà la spettacolare cerimonia di accensione delle nuove luminarie. A dare il via alla magia sarà l'attesa performance “Illusion”, un’esperienza sensoriale che promette di lasciare il pubblico con il fiato sospeso.