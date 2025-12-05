Limone Piemonte in diretta su Rete 4: Paolo Del Debbio racconta "Luci d'Artisia"

Limone Piemonte sarà protagonista venerdì 5 dicembre alle ore 21 su Rete 4, nel programma "4 di Sera" condotto dal giornalista Paolo Del Debbio. La diretta televisiva avrà lo scopo di raccontare il progetto "Luci d'Artisia", un'iniziativa che illumina e valorizza l'arte nel territorio.

Ma prima della messa in onda televisiva, oggi stesso alle ore 18.30, si accenderà il "Presepe pop" dell'artista Marco Lodola in una cerimonia speciale. Ad accendere l'installazione artistica saranno due ospiti d'eccezione: Simone Ventura e Giovanni Terzi, che parteciperanno all'evento nel cuore di Limone Piemonte.

Un'occasione per scoprire come l'arte contemporanea e le tradizioni natalizie si incontrano in una cornice suggestiva di montagna, trasformando il paesaggio in una tela luminosa e affascinante.