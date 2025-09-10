A San Giacomo di Roburent il primo torneo di Calcio Balilla in alta quota

Dal 12 al 14 settembre San Giacomo di Roburent sarà protagonista del primo "Torneo di Calciobalilla" mai organizzato in montagna. Tre giorni di sport, allegria e comunità per un evento che entrerà nelle pagine della storia di San Giacomo.

L'evento, organizzato dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali in stretta collaborazione con l'associazione locale Essere San Giacomo, punta a coinvolgere grandi e piccoli, e sarà presentato venerdì 12 settembre alle 19 e, subito dopo, alle 19.30 prenderà il via lo speciale "quadrangolare al Maxi calciobalilla" 11 contro 11, tra partners e istituzioni del territorio.



Sabato 13 settembre

Ore 10:00: Gioco libero e pratica con istruttori

Ore 13:00: Pausa pranzo

Ore 14:30: Torneo Under14 - Adulto&Under14 - Doppio misto (Uomo - Donna)

Ore 19:30: Premiazioni e saluti istituzionali

Ore 20:30: Attività promozionale: Torneo "Total Baraonda"

Ore 24:30: Premiazione



Domenica 14 settembre

Ore 9:30: Presentazione e inizio "Trofeo San Giacomo di Roburent"

Doppio Open (no Pro in coppia

Doppio Veterani e Femminile

Ore 19:00: Finale e premiazione

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale oltre che dal Comune di Roburent e dalla Provincia di Cuneo, promette di richiamare atleti e spettatori da tutta Italia.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ai numeri di telefono 3489063979 oppure 3348017150.