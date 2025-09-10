Cultura e numismatica protagoniste: la Maison Gadoury di Monaco ospite del Rotary Club Cuneo 1925

Una serata all’insegna della storia, della cultura e della numismatica quella che martedì 9 settembre ha visto protagonista il Rotary Club Cuneo 1925, che ha ospitato i rappresentanti della prestigiosa Maison Gadoury Numismatique di Monaco.

L’incontro si è aperto con il saluto del prefetto del Club Michele Mestriner, seguito dagli interventi del presidente del Daniel Gallina, che ha introdotto gli ospiti il vicesindaco di Cuneo, Luca Serale, e il professor Giuseppe Tardivo, che ha portato agli ospiti i saluti dell’Università di Torino e della Fondazione CRT.

Graditi ospiti della serata il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, Colonnello Marco Piras, e il Tenente Colonnello Claudio Caramia del 2° Reggimento Alpini – Caserma I. Vian di Cuneo. La loro presenza ha voluto sottolineare il solido legame che unisce il Club alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, con le quali negli anni sono stati sviluppati numerosi progetti a beneficio della collettività.

Un sentito ringraziamento dei Soci alla Dott.ssa Maria Antonietta Bambagiotti, Vice Prefetto Vicario, per la sua presenza sempre positiva alle nostre serate, non solo in qualità di consorte del Presidente in carica, ma soprattutto come grande amica del Club, capace di trasmettere vicinanza, sensibilità e attenzione sincere.

Dopo i ringraziamenti a Marco Martini e Veronica Petrelli della Martini Print & Pack, che ci hanno fatto conoscere la preziosa realtà della Maison Gadoury, la parola è passata ai protagonisti della serata:

Francesco Pastrone , membro della Commissione Consultiva delle Collezioni Numismatiche del Principe Alberto di Monaco, studioso di storia piemontese e rotariano a Monaco;

, membro della Commissione Consultiva delle Collezioni Numismatiche del Principe Alberto di Monaco, studioso di storia piemontese e rotariano a Monaco; Dott. Federico Pastrone , Segretario Generale della IAPN (Associazione Internazionale dei Numismatici Professionisti) e Amministratore Delegato della Maison Gadoury;

, Segretario Generale della IAPN (Associazione Internazionale dei Numismatici Professionisti) e Amministratore Delegato della Maison Gadoury; Dott.ssa Giovanna Boleso-Pastrone, membro del direttivo del Sindacato Francese di Numismatica ed esperta di gemmologia.

Francesco Pastrone ha presentato l’opera in tre volumi “Dalla dracma gallo-celtica al marengo napoleonico”, definita dagli stessi autori “un lavoro monumentale”, capace di restituire un quadro completo e affascinante della tradizione numismatica piemontese.

Federico Pastrone ha offerto una breve anticipazione della prossima asta, fornendo alcune informazioni pratiche e soffermandosi in particolare su una selezione di monete piemontesi che saranno incluse in catalogo.

La Dott.ssa Giovanna Boleso-Pastrone ha invece presentato il volume realizzato in collaborazione con la Bibliothèque nationale de France, già vincitore del prestigioso premio letterario internazionale della IAPN (International Association of Professional Numismatists). Nel suo intervento ha inoltre illustrato il ruolo dell’associazione, sottolineandone l’autorevolezza e l’importanza a livello globale per lo sviluppo e la diffusione della numismatica.

Grande l’interesse dei presenti, che hanno potuto rivolgere domande e approfondire i temi trattati. Gli ospiti hanno inoltre donato al Club alcune copie della monumentale opera “Dalla dracma gallo-celtica al marengo napoleonico”, accolte con sincera gratitudine. Distribuiti anche cataloghi d’asta.

La serata si è conclusa con un lungo applauso e con le parole del presidente Gallina: “La numismatica non è soltanto un campo di ricerca specialistica: è una chiave straordinaria per leggere la nostra storia e il legame profondo tra cultura e territorio”.

Abbiamo accolto con grande calore i nostri ospiti, i quali hanno voluto offrirci un gradito omaggio, che abbiamo ricambiato con alcune delle opere dei nostri soci: le favole di Nives Forza, le poesie di Gianmaria Dalmasso, le “Rotarycette” di Angelo Pellegrino ed i graditi omaggi del Nostro Socio Gianfranco Mondino in rappresentanza della Fondazione e della Cassa di Risparmio di Fossano, appassionato della materia.