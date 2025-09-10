Incontro tra i vertici ATL e Provincia: "Cruciale il rafforzamento della collaborazione"

Lunedì 8 settembre il Presidente della Provincia di Cuneo e Sindaco della Città Mondovì Luca Robaldo ha incontrato la Presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordano, la quale lo ha invitato presso la sede dell’Ente del turismo a Cuneo. L’incontro è stato utile per rinnovare la definizione e il coordinamento di strategie promozionali e progettuali congiunte a supporto del territorio.

“Ho avuto il piacere di invitare il Presidente della Provincia di Cuneo e Sindaco di Mondovì Luca Robaldo, con il quale abbiamo avuto un confronto estremamente costruttivo e cordiale.” commenta la Presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordano. “L'incontro si è focalizzato sul rinnovare e rafforzare la nostra collaborazione, un aspetto che ritengo cruciale per lo sviluppo turistico del nostro territorio. Abbiamo condiviso la visione di una provincia che sa valorizzare le sue immense risorse, dai paesaggi alpini alle eccellenze enogastronomiche.”

“Lavoreremo insieme per implementare strategie congiunte che permettano di consolidare la riconoscibilità della nostra terra quale destinazione turistica.” sottolinea la Presidente Giordano. “Credo fermamente che l’obiettivo di una crescita turistica sostenibile debba essere condiviso con le amministrazioni locali e debba avvalersi di una regia che metta mano a strategie di valorizzazione e di visibilità rispondenti alle specifiche caratteristiche territoriali. Per “crescita turistica” non intendo solamente l’incremento del numero di turisti (dato che – per quanto riguarda il territorio di competenza dell’ATL del Cuneese - continua ad essere di anno in anno sempre più positivo), ma anche l’attrazione di nuovi segmenti di mercato, il miglioramento della qualità e della varietà delle esperienze offerte dagli operatori e lo sviluppo di potenzialità ancora inespresse.”

“Ho apprezzato l'approccio della presidente Gabriella Giordano e desidero ringraziarla per il proficuo incontro volto ad accrescere la sinergia tra i nostri Enti” il commento del Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo. “Ha dimostrato di avere accolto lo sprone proveniente dal Monregalese e dal Cebano e sono felice che, già nei prossimi giorni, incontrerà altri colleghi di questa zona. Il Comune di Mondovì, attraverso la neocostituita Fondazione di Partecipazione, sarà al fianco dell'ATL in questo percorso e fin da ora a disposizione per tutte le future iniziative che ATL intenderà mettere in campo. Ho proposto, infine, di svolgere una riunione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nel nostro territorio, così da rendere ancor più tangibile questo nuovo corso” ha aggiunto lo stesso Robaldo come sindaco di Mondovì.

“Non solo collaborazione, però, ma soprattutto condivisione strategica di una visione partecipata che possa attrarre nuove risorse progettuali ed economiche utili a rafforzare gli strumenti a disposizione degli operatori e delle istituzioni preposte alla valorizzazione turistica della Provincia di Cuneo e al suo posizionamento strategico sui mercati nazionali e internazionali” ha concluso il presidente della Provincia di Cuneo.