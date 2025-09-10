Roccavione rinvia la prova concorsuale per istruttore amministrativo

La Segreteria del Comune di Roccavione comunica che per ragioni logistiche e organizzative, la prova scritta del concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo, inizialmente prevista per lunedì 15 settembre, è rinviata a data da destinarsi. Si invitano pertanto i candidati iscritti al concorso a consultare il sito internet del comune, raggiungibile all'indirizzo comune.roccavione.cn.it , per essere informati sulla nuova data e sul luogo di svolgimento della prova.