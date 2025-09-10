ETH in crescita; PlanMining lancia il servizio di cloud mining BTC

Questo lancio avviene in un momento in cui le autorità di regolamentazione della regione Asia-Pacifico stanno attivamente promuovendo la conformità normativa nel settore delle criptovalute e si allinea al supporto della Banca Centrale Europea all'innovazione degli asset digitali, evidenziando ulteriormente il valore unico di Ethereum nei pagamenti globali e nell'economia basata sulla comunità.

Nonostante la significativa volatilità del mercato a breve termine, i dati mostrano che ETH è cresciuto di oltre il 43% negli ultimi 30 giorni. Grazie ai continui afflussi di fondi istituzionali, alla continua espansione dell'ecosistema on-chain e alle crescenti aspettative di approvazione degli ETF spot, Ethereum si è gradualmente evoluto da "piattaforma per smart contract" a componente fondamentale dell'infrastruttura digitale globale.

La decisione di Plan Mining di lanciare servizi di cloud mining per ETH in questo momento è una mossa strategica per adattarsi alle tendenze del mercato, alle tendenze politiche e ai cambiamenti nelle esigenze degli utenti.



Non sono richieste piattaforme di mining o competenze tecniche; chiunque può partecipare al mining di ETH.

Il servizio di cloud mining ETH di Plan Mining è aperto a tutti gli investitori. Gli utenti non necessitano di hardware specifico; bastano tre semplici passaggi per iniziare a generare automaticamente reddito:

Registrazione: visita il sito Web ufficiale all'indirizzo planmining.com per completare rapidamente la procedura di registrazione.

Deposita ETH e seleziona un contratto: scegli un piano contrattuale adatto al tuo budget.

Inizia a guadagnare ETH: i guadagni in ETH vengono depositati automaticamente sul tuo conto ogni giorno e puoi prelevarli o reinvestirli in qualsiasi momento.

I nuovi utenti ricevono un bonus di 15 $ per iniziare a sperimentare le funzionalità del contratto e guadagnare facilmente 0,60 $ di reddito passivo al giorno. https://planmining.com/

Distribuzione globale, estrazione mineraria verde e conformità

Dalla sua fondazione nel 2021, Plan Mining ha servito oltre 3,6 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Abbiamo creato diversi data center per l'energia verde in Nord America, Europa e Sud-est asiatico, impegnandoci a promuovere un ecosistema di mining blockchain a basse emissioni di carbonio, ecologico ed efficiente.



Tutti gli impianti di mining utilizzano fonti di energia rinnovabili come l'energia solare ed eolica, fornendo potenza di calcolo ecologica agli utenti di tutto il mondo. L'infrastruttura della piattaforma, certificata da diverse agenzie di revisione terze, possiede certificazioni di conformità internazionali e una solida architettura di sicurezza, a supporto di un funzionamento stabile e di una continua espansione.

Vantaggi della piattaforma in sintesi

Supporta il cloud mining per le principali criptovalute come ETH, BTC, LTC, DOGE e USDT;

Assegnazione automatica dell'hashrate e interesse composto;

Nessun costo di manutenzione o commissioni aggiuntive;

Sicurezza supportata da McAfee® e Cloudflare®;

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e interfaccia utente multilingue;

Disponibili diverse condizioni contrattuali (1-50 giorni) per soddisfare le vostre esigenze di investimento

Importo del contratto Durata del contratto Rendimento giornaliero Rendimento totale

Nuovo programma di esperienza del cliente

Investimento: $ 100 | Termine: 2 giorni | Entrate giornaliere: $ 3 | Profitto totale: $ 6 | Rendimento totale: $ 106

Bitmain Antminer S19K Pro

Investimento: $ 500,00 | Termine: 6 giorni | Ricavi giornalieri: $ 6,75 | Profitto totale: $ 40,5 | Rendimento totale: $ 540,5

Antminer S21 XP Hyd

Investimento: $ 3200 | Termine: 20 giorni | Ricavi giornalieri: $ 46,4 | Profitto totale: $ 928 | Rendimento totale: $ 4128

Minatore di Litecoin Dogecoin

Investimento: $7700 | Termine: 25 giorni | Ricavi giornalieri: $123,2 | Profitto totale: $3080 | Rendimento totale: $10780

Shenmao Miner M66S

Investimento: $ 10.000 | Termine: 30 giorni | Profitto giornaliero: $ 170 | Profitto totale: $ 5.100 | Rendimento totale: $ 15.100

Antminer S23

Investimento: $ 30.000 | Durata: 35 giorni | Rendimento giornaliero: $ 570 | Profitto totale: $ 19.950 | Rendimento totale: $ 49.950

Informazioni su Plan Mining

Plan Mining è una piattaforma di cloud mining conforme alle normative e di fama mondiale, con sede nel Regno Unito, dedicata a fornire agli utenti servizi a valore aggiunto per asset digitali efficienti, sicuri ed ecocompatibili. Sfruttando tecnologie di cloud computing all'avanguardia e infrastrutture verdi globali, Plan Mining ha consolidato con successo un modello sostenibile, accessibile e redditizio nel settore degli asset digitali.



La piattaforma ha ricevuto numerose certificazioni internazionali e serve oltre 100 paesi in tutto il mondo, con utenti che spaziano da investitori individuali a clienti istituzionali e appassionati di asset digitali.

Registrati subito per provare la nuova era del cloud mining ETH.

Sito web ufficiale: planmining.com



E-mail: info@planmining.com























