Eventi | 10 settembre 2025, 08:40

In archivio con soddisfazione la “Festa di fine estate” a Mussotto d’Alba

“Due giorni intensi e tanto lavoro per i volontari e soci del circolo Acli”. China e serata gastronomica: un successo

Componenti del direttivo del circolo Acli di Mussotto d'Alba

Va in archivio la “Festa di fine Estate” organizzata lo scorso week end dal circolo Acli 'L.Maiolo' di Mussotto.

Dal direttivo di uno dei più storici sodalizi albesi riceviamo:

 “Sono stati due giorni intensi, con al sabato la tombola, che a noi del circolo piace chiamare 'China' durante la quale sono stati distribuiti, grazie alla dea bendata, circa 600 premi e ben 3 tombole finali. Domenica 7 settembre si è proseguito con la Serata Pizza, accompagnata da bevande, patatine fritte e dolci, oltre al 'pusa-cafè' a cura del gestore del circolo Mauro Mollo. Il giovane presidente Stefano Chiesa e il direttivo del circolo Acli Maiolo ringraziano tutti i giovani volontari che hanno partecipato per la buona riuscita della manifestazione, e anche i volontari 'storici', che da molti anni collaborano con l’Acli Mussotto mettendo a disposizione oltre al loro tempo, anche qualche mezzo di trasporto per rendere più agevole e meno faticoso l’allestimento. Il direttivo intende anche ringraziare il presidente dell’Area Calcio Luciano Cane ed i sui gentili volontari per averci fatto sentire a casa, il presidente del comitato di quartiere Giovanni Lano, e il borgo Santa Barbara, per la loro fondamentale collaborazione alla riuscita della Festa.  Seguite il nostro Instagram e Facebook per le novità autunnali.”

Silvano Bertaina

