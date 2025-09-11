A Montà si parlerà di ecologia del suolo con il professor Paolo Pileri

Si terrà venerdì 19 settembre, alle ore 18.30, nel cortile della Scuola Primaria di Montà, l’incontro con il professor Paolo Pileri intitolato come una sua recente pubblicazione 'Dalla parte del suolo - L’ecosistema invisibile', iniziativa promossa dall’associazione culturale 'La mattina dopo'.

Paolo Pileri è docente di usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano e parlerà di consumo di suolo, dei suoi effetti ambientali ed ecologici, di depavimentazione e di una idea di pianificazione amica della lentezza, delle linee camminabili e ciclabili, rispettose dei luoghi e di chi li abita.

'Dalla parte del suolo' - Editori Laterza, ha una dedica speciale, come da lui scritto:

“A tutti i custodi del suolo, di fatto o in parola: alle attiviste e agli attivisti, donne e uomini di instancabile volontà ecologista, agli insegnanti che danno forma al futuro e parlano di suolo ai loro studenti, a tutti coloro che nella quotidianità trovano mille modi per dare voce al suolo e alla natura, senza chiedersi se ne vale la pena. Perché ne vale sempre la pena”.

Modererà l’incontro Luciano Bertello.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la Confraternita di San Michele.