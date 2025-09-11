Vicoforte: la Croce Rossa in prima linea per la Natività di Maria Santissima

L’8 settembre Vicoforte ha celebrato la Natività di Maria Santissima al Santuario-Basilica Regina Montis Regalis, con una solenne messa presieduta dal Vescovo Mons. Egidio Miragoli, alla presenza di autorità civili e militari. Alla cerimonia ha partecipato anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Mondovì, con Volontari e Infermiere Volontarie impegnati nell’assistenza sanitaria.

Dal 6 al 9, in occasione della tradizionale fiera, la CRI ha garantito un imponente servizio di soccorso con circa venti operatori al giorno, tra volontari e infermiere volontarie, 2 ambulanze, 1 automedica, squadre appiedate, un posto medico avanzato (PMA) con medico presente, un ponte radio KFZ e il supporto del 118, che ha garantito un infermiere dedicato in costante contatto con il coordinatore del PMA.

Grazie a questa organizzazione capillare è stato possibile assicurare assistenza continua e interventi tempestivi per tutta la durata delle celebrazioni e della fiera confermando il ruolo fondamentale del volontariato nelle manifestazioni del territorio.