 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 11 settembre 2025, 11:21

Vicoforte: la Croce Rossa in prima linea per la Natività di Maria Santissima

Confermato il ruolo fondamentale del volontariato nelle manifestazioni del territorio

L’8 settembre Vicoforte ha celebrato la Natività di Maria Santissima al Santuario-Basilica Regina Montis Regalis, con una solenne messa presieduta dal Vescovo Mons. Egidio Miragoli, alla presenza di autorità civili e militari. Alla cerimonia ha partecipato anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Mondovì, con Volontari e Infermiere Volontarie impegnati nell’assistenza sanitaria.

Dal 6 al 9, in occasione della tradizionale fiera, la CRI ha garantito un imponente servizio di soccorso con circa venti operatori al giorno, tra volontari e infermiere volontarie, 2 ambulanze, 1 automedica, squadre appiedate, un posto medico avanzato (PMA) con medico presente, un ponte radio KFZ e il supporto del 118, che ha garantito un infermiere dedicato in costante contatto con il coordinatore del PMA.

Grazie a questa organizzazione capillare è stato possibile assicurare assistenza continua e interventi tempestivi per tutta la durata delle celebrazioni e della fiera confermando il ruolo fondamentale del volontariato nelle manifestazioni del territorio.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium